Archivo - Premios 'A', otorgadao spor Fundación Arco. - FUNDACION ARCO - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación ARCO, impulsada por IFEMA Madrid ha otorgado los Premios 'A' al Coleccionismo a las colecciones Hortensia Herrero --galardonada con el Premio 'A' Helga de Alvear--; Lilly Scarpetta --Premio 'A' al Coleccionismo Latinoamericano--; Vasco Collection --Premio 'A' al Coleccionismo Europeo--, y Candela Álvarez Soldevilla --Premio 'A' Coleccionismo Nacional--.

En esta 31ª edición, la Fundación ARCO ha concedido estos galardones que reconocen el valor artístico de los fondos de coleccionistas e instituciones, así como su labor en el apoyo a la difusión del arte contemporáneo, según ha detallado la entidad en un comunicado.

El acto de entrega de los premios tendrá lugar el próximo martes 2 de marzo en el Museo Reina Sofía de Madrid donde, a continuación, se celebrará la tradicional cena de la Fundación ARCO, con la colaboración de Cartier, destinada a recaudar fondos para la adquisición de obras en ARCOmadrid 2027 para su colección.

Concretamente, la colección de Hortensia Herrero nace de una pasión por el arte contemporáneo desarrollada durante décadas, inicialmente vinculada a artistas valencianos y ampliada posteriormente hacia una dimensión internacional.

De hecho, reúne obras de figuras esenciales de la creación contemporánea, entre ellos Anselm Kiefer, Georg Baselitz, David Hockney o Anish Kapoor, junto a una importante representación del arte español y valenciano.

La colección de Lilly Scarpetta, repartida entre Madrid, Nueva York y Bogotá, reúne una selección de obras que ofrece una visión plural del panorama artístico contemporáneo internacional. Se ha construido a lo largo de más de dos décadas y se caracteriza por integrar artistas de diferentes generaciones, procedencias y disciplinas, incorporando en muchos casos varias obras de un mismo creador para reflejar distintas etapas de su trayectoria.

Entre los artistas representados figuran Antoni Tàpies, Anselm Kiefer, Jaume Plensa, William Kentridge, Ai Weiwei, Albert Oehlen, además de figuras clave del arte latinoamericano, como Gego, Guillermo Kuitca, Gabriel Orozco o Carlos Garaicoa.

La Vasco Collection surge hace más de 25 años desde una concepción de coleccionismo que no entiende el arte como una propiedad, sino como un legado. Desde esta perspectiva, la colección asume la responsabilidad de custodiar, preservar y compartir las obras que la integran, contribuyendo a dar visibilidad a los artistas y a promover una sociedad más humana.

Finalmente, la cuarta galardonada es la colección de Candela Álvarez Soldevilla, que reúne más de 700 obras, principalmente pintura y escultura de los siglos XX y XXI. Su recorrido abarca desde las vanguardias históricas de comienzos del siglo XX hasta las prácticas artísticas más actuales, con una especial atención a los artistas vivos y a la creación contemporánea de nuestro tiempo.

Junto a destacados nombres españoles, la colección incorpora obras de artistas internacionales como Egon Schiele, Jean Cocteau, Anthony Caro, Marisol Escobar, Alex Katz, Anish Kapoor, Miriam Cahn, Thomas Schütte, Mark Manders, Shirin Neshat y Óscar Muñoz, entre otros.