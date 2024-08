El Colegio de Arquitectos de Bizkaia inaugura la exposición 'Love is in the AID: 30 años de Arquitectura Sin Fronteras'

BILBAO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación en Bizkaia del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro (COAVN Bizkaia) inaugurará el próximo jueves a las 19.00 horas la exposición 'Love is in the AID: 30 años de Arquitectura Sin Fronteras' sobre el trabajo de la ONG en educación para el desarrollo en África, América Latina y España.

Según ha informado COAVN, la exposición cuenta con 45 imágenes de gran formato, reunidas por primera vez, con ocasión del 30 aniversario de la ONG con, entre otros, sus trabajos de mejoras socioeducativas en Nicaragua, la promoción de la accesibilidad en Mozambique, el refuerzo de los recursos en Haití o la defensa del derecho a la tierra en Guatemala.

El título de la exposición, 'Love is in the AID', pone el foco en "el acompañamiento a los titulares de derechos, los procesos participativos de las intervenciones, y en la fuerza del trabajo colectivo y transformador de las comunidades", según han explicado.

La exposición estará abierta al público hasta el 30 de septiembre en horario de 09.00 a 14.00 horas (lunes a viernes, no festivos), en la Delegación en Bizkaia del COAVN, situada en Bilbao, en la calle Alameda Mazarredo 69-71.