Alcaldesa de Getafe (Madrid) denuncia "amenazas e insultos por defender descanso de vecinos" ante conciertos de Shakira

Archivo - La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández. - GETAFE - Archivo

GETAFE, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Getafe, la socialista Sara Hernández, ha admitido que la negativa del Ayuntamiento a la residencia de la colombiana Shakira en el espacio Iberdrola Music de Villaverde, colindante con el término municipal getafense, les ha costado ya "insultos y amenazas" en redes sociales.

En una tribuna de opinión de 'El País', la regidora escribe todos los imponderables a los que se enfrentará la ciudad con los once conciertos de la colombiana. "Hemos protestado hasta recibir amenazas e insultos en las redes; nos han despreciado el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid por el mero hecho de defender el descanso de nuestros vecinos", revela.

"Nos ha tocado regular el tráfico en nuestras calles y garantizar la seguridad de las personas en vías solo para coches, con cargo al presupuesto municipal, y no dormir muchas noches, las unas por el ruido y las otras por la preocupación. Y cada año, más y más eventos, más y más noches, miles y miles de personas más", ha agregado en alusión a los eventos en el citado recinto.

CONVIVENCIA VECINAL ALTERADA

El texto de Hernández contrapone la defensa de la 'experiencia Shakira' con la de los 32.000 vecinos de Getafe Norte y Los Molinos, cuya "convivencia" se ve alterada cada vez que hay programación en el Iberdrola Music.

La alcaldesa señala que ahora estos inconvenientes se multiplicarán con los once conciertos que Shakira --por quien afirma tiene "un gran respeto"-- tiene programados para el mes de septiembre y que está previsto que congregen a unas "550.000 personas, de momento, en un estadio que va a construir en el recinto de Iberdrola en Villaverde".

Llegados a este punto, reprocha al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid que "envuelvan en guerra política lo que es defender el descanso de los vecinos y su tranquilidad".

En este sentido, pregunta al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, cuál sería su reacción "si 550.000 personas estuvieran de fiesta a menos de 400 metros de sus casas?".

Además, reitera que no se trata de una oposición a los artistas. "Si Shakira o cualquier otro artista quiere hacer conciertos, perfecto. Que los promotores, el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid garanticen las condiciones del recinto para no sufrir el impacto del ruido, pero de verdad; se garantice la movilidad de decenas de miles de personas sin bloquear los accesos de Getafe, pero de verdad", expone.

Tras ello, afirma que "no deben tener más derechos los vecinos y vecinas del Bernabéu, en Madrid, o de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia, a los que la Justicia ha dado la razón en sus reclamaciones, que los vecinos y vecinas de Getafe o Villaverde".

Ya en redes sociales, Hernández ha apostillado que no habla de "oponerse a la música ni a los eventos". "Hablamos de algo mucho más básico: respeto, planificación y equilibrio", sentencia para apostillar: "Porque la verdadera experiencia también es la de quienes viven aquí".