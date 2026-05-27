Una asturiana restituye a Colombia cinco piezas precolombinas adquiridas en los años 90

Cinco piezas precolombinas de cerámica restituidas a Colombia por una ciudadana española - EMBAJADA DE COLOMBIA EN ESPAÑA

MADRID/OVIEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer asturiana, Rosa Castejón, de 66 años, ha decidido devolver voluntariamente a Colombia cinco piezas precolombinas adquiridas en los años 90 al considerar que es un patrimonio que no le pertenece sino que correponde al país latinoamericano.

El embajador de Colombia, Eduardo Ávila Navarrete, ha dado a conocer este hecho en España durante la presentación en Madrid de la exposición 'El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia', organizada por el Museo Arqueológico de Alicante y el Museo del Oro del Banco de la República de Colombia.

"La exposición representa una oportunidad excepcional para dar continuidad a una línea de trabajo que hemos venido impulsando de manera decisiva. Me refiero, en particular, a nuestro compromiso con la puesta en valor del patrimonio precolombino y con los procesos de retorno y restitución cultural como el logrado recientemente mediante la devolución voluntaria de piezas por parte de una ciudadana española, así como el trabajo constante que desarrollamos para que la colección Quimbaya regrese a nuestro país", ha subrayado.

Ávila Navarrete recibió recientemente un conjunto de piezas precolombinas que han sido retornadas de manera voluntaria por una ciudadana asturiana, en un gesto significativo para la protección y preservación del patrimonio cultural colombiano, según informa la embajada Colombiana en España.

Este departamento, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, han desarrollado un trabajo coordinado que ha permitido la identificación, el embalaje adecuado y la gestión del proceso de retorno de estas piezas. La catalogación y estudio en profundidad de las piezas por especialistas tendrá en Colombia.

Castejón contactó a principios de año con la Embajada de Colombia en España, tal y como relata el medio colombiano 'El espectador', para informarle de que desde hacía décadas guardaba en su casa estas piezas, que había adquirido entre julio de 1990 y junio de 1991, año en le que vivió en Colombia tras su matrimonio con un ciudadano de este país.

La entrega de las piezas se formalizó en la embajada el pasado 23 de marzo. "Es que esto no es mío, es de ellos", aseguró entonces la asturiana al medio colombiano que cubrió el traspaso. Según señalan a Europa Press fuentes de la embajada, se trata de una restitución.

El Intituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) ha confirmado, mediante prueba fotográfica requerida a la mujer, que las piezas restituidas son objetos compatibles con piezas precolombinas de la zona de San Agustín.

Se trata concretamente de cinco piezas de cerámica: dos figuras antropomorfas, ambas con un sólo brazo; un cuenco de color café, el pedestal desprendido de ese cuenco tipo copa y una vasija intacta de cuello corto pintada en la superficie.

TESORO DE QUIMBAYA

El embajador colombiano ha relacionado esta restitución con la reclamación del Tesoro de Quimbaya, solicitado formalmente a España en 2024. Este tesoro se encuentra actualmente en el Museo de América de Madrid, y el Ejecutivo de Gustavo Petro considera que se encuentra allí tras haber sido "expoliado" por "guaqueros locales" al Reino de España en 1893.

Sin embargo, el Gobierno español considera que "no hay dudas sobre la titularidad o la legalidad" de la obtención de este tesoro, un conjunto de piezas que "forma parte de las colecciones del Estado español".

"Espero que esta exposición sea por ello una auténtica oportunidad de diálogo cultural entre Colombia y España, entre América y Europa, y una invitación a contemplar el mundo con respeto, con profundidad y con curiosidad, y con un firme compromiso con la diversidad que enriquece a nuestra humanidad", ha dicho en relación a la exposición presentada este miércoles en Madrid.