Colombia prepara una muestra con España sobre Tesoro de Quimbayas a la espera de su devolución: "Se avanza de a poquito"

Archivo - Una de las piezas del Tesoro de Quimbaya - MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Colombia ha puesto en marcha en marcha un proceso pedagógico sobre las piezas que componen la colección Quimbaya, impulsada en colaboración con el Gobierno, con la que pretenden crear una exposición virtual que explique la historia y origen de los objetos que descansan en el Museo de América de Madrid, según informa el medio colombiano 'El espectador'.

Según el medio citado, la viceministra colombiana de los Patrimonios, las Memorias y la Gobernanza Cultural, Saia Vergara, ha asegurado este martes en una rueda de prensa en Madrid que Colombia no ha cesado en su petición al Gobierno español por la repatriación de estas piezas, que se hizo en mayo de 2024 a través de una carta del entonces ministro de Cultura colombiano, Juan David Correa, envió una carta al ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, y al de Cultura, Ernest Urtasun, para pedir la devolución de las piezas.

"Lo que se acordó fue hacer esa digitalización de las piezas, hacer talleres en torno a esa exposición virtual y dejar el tema en lo pedagógico", ha apuntado la viceministra, que comentó que hay una comisión que se reúne periódicamente para evaluar este tema.

"SE PARÓ UN POCO"

En este sentido, la viceministra ha afirmado que en la actualidad el proceso de reclamación está "avanzando de a poquitos" porque ya no están en el momento "mediático" que se creó con el envío de la misiva. "Se paró un poco pero los procesos de ley van siguiendo su curso, que es lo que se hace en las comisiones de seguimiento", ha añadido.

Asimismo, Vergara ha confesado que la devolución del Tesoro de los Quimbayas es un "tema complejo" porque, en el caso de que España lo devolviera, no sabrían a quién se lo devolverían, puesto que los Quimbaya era un pueblo precolombino que ya no existe, y que además, al haber sido expoliado, se necesitarían rituales para devolverle su espiritualidad.

"Imaginemos que la colección Quimbaya vuelve al museo nacional (de Colombia), ¿y entonces quién la va a ver? ¿Solo los que vivan en Bogotá? Entonces estamos luchando contra el colonialismo pero replicamos un modelo centralista", ha aseverado la viceministra.

Por su parte, el embajador colombiano en España, Eduardo Ávila, ha agregado que han explorado la posibilidad de una exposición itinerante y no virtual, y que el Ministerio de Exteriores colombiano lo propuso, pero esta propuesta "se ha congelado" porque se han llegado a acuerdos para dar a conocer en España y Colombia la cultura Quimbaya "más allá del objeto como tal".

La Colección Quimbaya, conocida como Tesoro de los Quimbayas, está compuesta por 122 de las 400 piezas doradas halladas hace 150 años. Su llegada a España se debió a un regalo privado del presidente de Colombia, Carlos Holguín (1888-1892) a la reina María Cristina, a finales del siglo XIX, en agradecimiento por haber intercedido en un conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela