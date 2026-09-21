Colombia.- La Comunidad de Madrid será la región invitada en la XX Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín en 2027

Archivo - Gonzalo, dueño de 'Tipos Infames', ubicada en la madrileña calle de San Joaquín, prepara pedidos online en su librería, que se ha sumado a la iniciativa 'Apoya a tu librería', alojada en la web 'Todos tus libros', de CEGAL (Confederación Español - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid será la región invitada en la vigésima edición de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín (Colombia), que se celebrará en 2027, coincidiendo con el año en que la ciudad colombiana ostentará el título de Capital Mundial del Libro de la Unesco bajo el lema 'Leer es respirar y respirar es leer'.

Según ha trasladado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, la participación madrileña permitirá dar a conocer a nivel internacional el sector editorial de la región y favorecer el contacto entre profesionales y entidades de Madrid, Colombia y otros países latinoamericanos, en el marco de uno de los principales acontecimientos literarios del país y de las citas dedicadas a la lectura con mayor proyección en América Latina.

Como región invitada de honor, la Comunidad de Madrid participará en colaboración con la Cámara del Libro de Madrid y contará con un espacio propio en el Patio de las Azaleas del Jardín Botánico de Medellín. Este emplazamiento acogerá actuaciones, conferencias y encuentros, además de una zona gastronómica dedicada a productos madrileños.

La participación del Gobierno regional se articulará a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y la Oficina del Español en torno a cuatro ámbitos: literatura y creación; editoriales y librerías; promoción de la lectura, y Madrid como escenario literario.

La Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín comenzó a celebrarse en 2007 y ha ampliado progresivamente su alcance hasta convertirse en un encuentro de referencia para lectores, escritores, ilustradores, editores y libreros. Entre sus objetivos se encuentra también la formación de nuevos públicos y el acceso a la cultura escrita.