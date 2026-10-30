Colombia.- Cultura.- Nanpa Básico congrega a 2.000 personas en la Sala Auditorio Roig Arena

Nanpa Básico - ROIG ARENA

VALÈNCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cantante colombiano Nanpa Básico ha actuado esta noche en la Sala Auditorio Roig Arena, donde ha congregado a cerca de 2.000 personas en un concierto que ha registrado un "lleno absoluto", según ha informado el recinto cultural en un comunicado.

El artista, considerado uno de los referentes internacionales del movimiento alternativo latinoamericano, ha hecho parada en València dentro de su gira 'Que Tin y Que Tan'.

A lo largo de la noche, Nanpa Básico ha desplegado sobre el escenario una propuesta artística basada en una lírica honesta cargada de introspección, sensibilidad y crítica social, "señas de identidad que lo han convertido en una de las voces más reconocibles de la escena latinoamericana actual", han indicado.

El público ha acompañado al artista durante toda la actuación, coreando buena parte de un repertorio que ha recorrido distintas etapas de su carrera.

Entre los momentos más destacados de la velada han figurado algunas de las canciones más populares de su discografía, como 'Flaca', 'Hasta Aquí Llegué', 'Quiéreme así', 'Canela', 'Sin Ti Estoy Bien', 'Ya para qué' y 'Ojitos playa', temas que han sido recibidos "con entusiasmo" por los asistentes y "han reflejado la combinación de sensibilidad, romanticismo y reflexión que caracteriza su propuesta musical", han subrayado las mismas fuentes.