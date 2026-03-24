El delegado avisa de que llegará "hasta donde sea necesario" para garantizar la seguridad en los conciertos de Shakira

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín (d), durante una visita al Parque Isabel Clara Eugenia, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). La visita tiene el objetivo de conocer de primera mano la situación que la asociación Somos Acogida den - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martin, ha advertido de que la institución que encabeza llegará "hasta donde sea necesario" para garantizar la seguridad en los conciertos de la cantante colombiana Shakira en el recinto Iberdrola Music en un contexto marcado por las dudas sobre la idoneidad del recinto.

En declaraciones a los medios, Martín ha reiterado que el recinto previsto "no reúne actualmente las condiciones adecuadas" para acoger conciertos de gran afluencia o de lo que ha denominado "fenómeno fan", recordando una vez más el precedente con Harry Styles y la "dramática" situación de seguridad que se dio al acabar el concierto.

A su juicio, resulta "incomprensible" que se vuelvan a programar este tipo de conciertos sin que se hayan producido mejoras sustanciales en los accesos y la movilidad en los últimos años. En este punto, ha trazado diferencias entre un concierto con entradas y salidas masivas, respecto a un festival --como el Mad Cool-- donde los flujos de personas son continuados pero menos masivos.

Por todo esto, el delegado del Gobierno ha abundado una vez más en que tanto los asistentes como los vecinos de zonas próximas al Iberdrola Music --el distrito madrileño de Villaverde y la ciudad de Getafe-- "merecen" que estos eventos se celebren con plenas garantías, por lo que la Delegación llegará "hasta el final".

Martín remitió en la víspera una carta al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la que le pedía que "reconsidere" su posición y no autorice la celebración de eventos masivos en el citado recinto mientras no se cumplan "de manera efectiva" las condiciones adecuadas de accesibilidad, movilidad y seguridad.