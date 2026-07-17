Colombia.- El Festival Folklórico de Extremadura celebra su última gala mañana con grupos de Colombia, Portugal y Costa de Marfil

Compañía de Costa de Marfil - FESTIVAL FOLKLÓRICO

BADAJOZ 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El XLV Festival Internacional de Folklore de Extremadura celebrará su última gala este sábado, 18 de julio, a las 22,00 horas en el Teatro López de Ayala, con las actuaciones de grupos procedentes de Colombia, Portugal y Costa de Marfil y un precio de las entradas de 10 euros.

En concreto, el grupo Otrora Integración Folclórica Colombiana fue fundado en 1982 en Tunja por el maestro José Santos Sanabria y celebra más de cuatro décadas salvaguardando la identidad ancestral del país. El maestro Sanabria, uno de los folcloristas más destacados de Boyacá, dedicó su vida a la investigación de campo de cerca de 400 danzas tradicionales, consolidando un proyecto vital para combatir los procesos de aculturación.

Por su parte, el Rancho Típico da Amorosa cumple más de 90 años salvaguardando el folklore luso. Fundado en 1935 en Leça da Palmeira, el Rancho Típico da Amorosa se consolida como uno de los grupos folclóricos más antiguos y prestigiosos del norte de Portugal. Nacido en un histórico núcleo agrícola, esta institución funciona como un "museo vivo" dedicado a investigar y recrear las costumbres, cantos y danzas de la antigua comarca de Maia entre finales del siglo XIX y principios del XX.

Finalmente, la Compañía Artística Mien-Moh proyecta la riqueza folclórica de Costa de Marfil. Fundada en 2016, se ha consolidado como uno de los grupos folclóricos más destacados de su país gracias a su dinamismo y colorido vestuario. Su repertorio abarca más de cuarenta danzas tradicionales africanas, entre las que sobresale la emblemática danza Zaouli del pueblo Guro, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, según señala organización en nota de prensa.