Juanes llega al Festival Sal de Música, su última fecha en España en 2026

Archivo - El cantante Juanes durante una entrevista para Europa Press, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). Juan Esteban Aristizábal Vásquez conocido como Juanes, es un cantante y compositor colombiano de pop y rock latino. Tras iniciarse en la banda - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

Juanes actuará en la quinta edición del Festival Sal de Música de San Pedro del Pinatar. Considerado uno de los principales artistas latinos de rock y pop del siglo XXI, el colombiano llegará el próximo 13 de agosto con su gira global Juanes World Tour 2026.

En su último trabajo, coproducido junto a Nico Cotton, explora el concepto de la dualidad; el equilibrio entre la luz y la oscuridad, la cumbia y el rock, y la espiritualidad frente al romance. La puesta en escena mostrará las dos facetas del artista: el Juanes cercano y accesible conocido mundialmente, y su alter ego Teban, una versión intrépida que profundiza en las verdades emocionales más íntimas.

El Festival Sal de Música llega a su quinta edición respaldado por una trayectoria de crecimiento constante. En sus cuatro ediciones anteriores, el evento ha logrado reunir a más de 70.000 espectadores y ha contado con la participación de más de 25 artistas de referencia nacional e internacional, incluyendo figuras legendarias como Mónica Naranjo, Isabel Pantoja y Gloria Gaynor, han informado desde el Consistorio.

Sal de Música 2026, del 12 al 16 de agosto, apuesta de nuevo por la variedad de propuestas y estilos musicales, que combinan el humor, la música latina, el pop contemporáneo y la nostalgia generacional. Así, el festival arrancará el 12 de agosto con el inconfundible dúo cómico Los Morancos, quienes traerán a San Pedro del Pinatar su sátira y entretenimiento para todos los públicos.

El 13 de agosto será el turno para la gran figura internacional de este año, Juanes, en el marco de su gira mundial y que demostrará porque lleva más de 20 años sobre el escenario como una leyenda de la música latina actual.

El 14 de agosto será una noche dedicada al pop y rock más icónico de España con un cartel de lujo que reúne a Duncan Dhu, Nacha Pop y Los Rebeldes, bandas que revivirán himnos de las últimas décadas.

El pop actual tomará el escenario el 15 de agosto con las actuaciones de Maldita Nerea y Leire Martínez, y cerrará esta edición, el 16 de agosto, una joven promesa del flamenco-pop actual, Marta Santos, completando una semana de música ininterrumpida en el recinto de fiestas de la localidad.

Las entradas para el concierto estarán disponibles el próximo martes, 14 de abril, a partir de las 12.00 horas en 'sanpedrodelpinatar.servientradas.net'.