Colombia llega a Madrid con más de 50 empresas para atraer inversión audiovisual

Iberseries & Platino Industria 2026, el mayor encuentro profesional de la industria audiovisual iberoamericana - Cedida

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS)

Colombia fortalece su posicionamiento como uno de los motores de la industria audiovisual iberoamericana con su participación, por tercer año consecutivo, en Iberseries & Platino Industria, el mayor encuentro profesional del sector en la región.

Una delegación conformada por más de 50 productoras y empresas colombianas presenta una variada oferta de contenidos y servicios de producción, con el propósito de abrir nuevas oportunidades de negocio, atraer inversión y conectar el talento nacional con los principales actores de la industria audiovisual internacional.

La participación de Colombia es resultado del trabajo articulado liderado por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, bajo el liderazgo del ministro Mauricio Gómez Amín, junto con ProColombia, Proimágenes Colombia, el Ministerio de Cultura de Colombia, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Bogotá, El Pauer de Comfama y las comisiones fílmicas regionales.

Esta articulación institucional busca fortalecer las capacidades de internacionalización de las empresas colombianas y convertir el potencial creativo del país en más inversión, crecimiento, empleo y oportunidades para las regiones.

Colombia, un mercado altamente competitivo

En Colombia se han rodado importantes series y largometrajes que han contribuido a elevar la industria nacional a estándares internacionales.

El país cuenta con una sólida red de proveedores de servicios audiovisuales, logística y actividades conexas, así como con estudios de grabación y una creciente oferta de servicios de posproducción para contenidos nacionales y extranjeros.

Las exportaciones de producción audiovisual registraron un crecimiento promedio anual del 18 % durante los últimos diez años. Estados Unidos, Alemania y España se posicionan como los principales mercados de destino.

Localizaciones que conectan a Colombia con el mundo

Colombia, reconocida por su extraordinaria biodiversidad, ofrece una amplia variedad de localizaciones para las producciones audiovisuales: bosques, selvas, cuevas, desiertos, mares, playas, páramos, pueblos patrimonio y grandes centros urbanos.

Esta diversidad, sumada al talento nacional, la experiencia de la industria y un competitivo esquema de incentivos, fortalece la capacidad del país para atraer producciones internacionales y generar nuevas oportunidades para las empresas, los trabajadores y las regiones.

Con su participación en Iberseries & Platino Industria 2026, Colombia continúa abriendo mercados, atrayendo inversión y mostrando al mundo una industria audiovisual preparada para generar crecimiento, empleo y nuevas oportunidades para las regiones, avanzando hacia la Patria Milagro.