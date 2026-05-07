Colombia.- Navarra Arena participa por primera vez en el encuentro internacional de la industria musical BIME Bogotá

El director comercial de NICDO, Javier de la Fuente, en una ponencia en BIME Bogotá 2026 - NAVARRA ARENA

PAMPLONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Navarra Arena participa por primera vez en BIME Bogotá, el encuentro internacional de la industria musical que se celebra desde el 5 de mayo hasta este jueves en el Centro Felicidad Chapinero, en la capital colombiana.

Este evento, que cumple cinco años como extensión de BIME Bilbao en América, "se ha consolidado como un espacio clave para el intercambio de conocimiento, generación de oportunidades y la conexión entre profesionales del sector musical a nivel global".

Navarra Arena cuenta con un stand propio en el espacio Lobby Fundadores, donde "da a conocer su actividad y su posicionamiento como recinto de referencia para grandes eventos culturales y de entretenimiento en el norte de España".

Además, el director comercial de NICDO, Javier de la Fuente, participó ayer en el encuentro titulado 'La nueva era de los venues: de infraestructura a plataforma cultural'.

En esta mesa redonda compartió visión con representantes de los recintos Movistar Arena y Arena Primavera, abordando "la evolución de los recintos hacia modelos que integran experiencia, gestión de datos y generación de impacto económico".

La presencia de Navarra Arena en BIME Bogotá "supone una oportunidad estratégica para reforzar la proyección internacional del recinto, establecer nuevas alianzas y explorar tendencias clave en la transformación de los espacios culturales".