La residencia de Shakira en Madrid arranca este viernes con refuerzos de Metro y lanzaderas gratuitas hasta Atocha

Fotografías del Estadio Shakira, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Este viernes comenzará la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' con la que la artista reunirá a más de 600.000 personas en el Estadio Shakira que se ha levantado en el barrio de Vi - José Ramón Hernando - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La residencia de Shakira en Madrid como parte de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' arrancará este viernes con el primero de los doce conciertos que la artista colombiana ofrecerá en el conocido como espacio Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde, y lo hará con refuerzos especiales en las líneas 3 y 12 de Metro y un servicio de lanzadera gratuita con paradas en Legazpi y Atocha para garantizar la movilidad de los asistentes.

Un evento con doce conciertos hasta el 11 de octubre, los tres primeros este fin de semana --viernes, sábado y domingo--, en los que se espera una afluencia de hasta 57.000 asistentes diarios, según las previsiones del Ayuntamiento.

Las actuaciones tendrán lugar en el Estadio Shakira, creado especialmente para la ocasión, ubicado al sur del barrio de Villaverde Alto-Casco Histórico de Villaverde, junto al límite municipal de Getafe. De cara a esta fin de semana, la apertura de puertas será a las 15.30 horas, a las 16 horas la de pabellones y a las 18.30 horas la del auditorio, según la organización, Live Nation.

Los conciertos tendrán lugar desde las 20.30 hasta las 23 horas, mientras que el resto de actividades de Es Latina, el festival cultural que se va a desarrollar durante los doce días de conciertos, finalizarán a las 00.15 horas. Desde la organización, en cualquier caso, han advertido que estos horarios son estimativos.

La entrada peatonal principal para el público general y personas con movilidad reducida (PMR) se encontrará situada en la calle Laguna Dalga, frente a los números 36-38, a la altura de la calle Laguna de Cameros. Además, en el interior del recinto se habilitarán dos plataformas para PMR, cada una con capacidad para 25 PMR y 25 acompañantes, así como dos zonas reservadas con capacidad para 12 PMR y 12 acompañantes.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), junto con los distintos operadores de transporte público que atienden la movilidad en el municipio de Madrid (Metro, EMT y Cercanías), ha diseñado un plan de movilidad para mejorar los desplazamientos de todas las personas que utilicen el transporte público, especialmente para la salida del recinto.

En el caso de Metro de Madrid, se reforzará el servicio en las líneas 3 (El Casar-Moncloa) y 12 (MetroSur) entre las 0 y la 1.30 horas para garantizar la salida del recinto, que cuenta con las estaciones de Villaverde Alto (L3) y Los Espartales (L12) como las más cercanas.

En detalle, los mayores incrementos se registrarán los domingos, cuando la Línea 3 alcanzará aumentos de hasta el 260% respecto al servicio habitual para facilitar la salida de los asistentes.

Asimismo, los refuerzos previstos permitirán incrementar la oferta de la Línea 3 hasta en un 114% los sábados y cerca de un 91% los viernes durante algunos periodos de máxima demanda nocturna.

En MetroSur, el dispositivo supondrá un incremento del 25% de la oferta durante la operación salida.

Como es habitual en este tipo de eventos multitudinarios, Metro adaptará el dispositivo a la afluencia real de viajeros en cada jornada, por lo que los trenes de refuerzo circularán mientras la demanda lo requiera.

También con este objetivo, los días de concierto funcionará un servicio lanzadera gratuito con ocho autobuses eléctricos de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) desde las 23 hasta las 2 horas.

Conectará la avenida Gran Vía de Villaverde, en las inmediaciones con la calle San Jenaro (sólo para subida de viajeros), con Plaza de Legazpi y Atocha (ambas paradas sólo para bajada de viajeros).

Los viajeros podrán acceder a la lanzadera en la Gran Vía de Villaverde, junto a la calle de San Jenaro (parada 5964); desde allí, los autobuses circularán hasta la glorieta de Legazpi, donde efectuarán una parada de descenso (parada 1171), antes de finalizar el recorrido en el intercambiador de Atocha (parada 5853).

Tendrá una frecuencia de diez minutos entre las 23 y la medianoche, de entre siete y ocho minutos entre la medianoche y la 1 h y de 15 minutos entre la 1 y las 2 horas.

La red de Cercanías cuenta con las estaciones de Villaverde Alto (líneas C-4a, C-4b y C-5) y San Cristóbal Industrial (línea C-3) como las más próximas al Iberdrola Music. El horario habitual de funcionamiento del servicio es de 5.30 a 23.45 horas.

Durante los conciertos, EMT ha advertido además que algunas de sus líneas podrán sufrir desvíos debido a los cortes de tráfico. En este caso, las líneas más próximas al recinto son: 22, 79, T41 y N14.

En el caso de los autobuses interurbanos, las líneas con paradas próximas al lugar de celebración del evento son: 428, 432, 441, 442, 443, 446, 447, 448, 450, 455, 461, 488, N805 y N807.

La organización del evento ha dispuesto dos zonas de estacionamiento localizadas en el interior del recinto --vinculadas exclusivamente a determinados tipos de entrada o acreditaciones-- con un total de 648 plazas ordinarias y 22 plazas para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Estas últimas se sumarán a otros 30 plazas localizadas en el exterior del recinto, concretamente en la calle San Erasmo.

Además, la zona de espera de taxis se ubicará en la calle San Eustaquio, entre San Norberto y la calle Resina, situándose la cabeza de la zona de espera en las inmediaciones de la calle Resina. Por su lado, la zona de recogida de viajeros para los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) se realizará en la calle Valle Tobalina, en la confluencia con la calle San Ezequiel.

El Ayuntamiento ha habilitado además una zona 'Kiss & Ride' en la calle la Acebeda, en la confluencia con la calle San Ezequiel, para falicitar que vehículos particulares dejan o recojan pasajeros.

Igualmente, hay dos estaciones de BiciMad próximas al lugar de celebración, situadas en la calle Domingo Párraga, 38 y en la calle Transversal Sexta, junto a las estaciones de Villaverde Alto y San Cristóbal Industrial.

CORTES EN LA M-45

Con motivo de este evento, además, habrá cortes de tráfico en la glorieta bajo la carretera M-45 que conecta Villaverde Alto y Getafe. En concreto, se procederá al cierre total a la circulación del acceso desde Getafe a la M-45 Este, del acceso desde la M-45 Este hacia la avenida Real de Pinto y del acceso al cambio de sentido en la entrada desde M-45 Oeste por Getafe.

En este sentido, está previsto que los vehículos puedan circular de salida desde la avenida Real de Pinto hacia la M-45 Oeste, de entrada desde la M-45 Oeste hacia Getafe (sin rodear la rotonda), y de salida desde Getafe a la M-45 rodeando la rotonda (carril interior) y saliendo por la M-45 Oeste.

Además, desde el Ayuntamiento de Madrid se ha advertido de otras posibles afecciones durante las horas del evento en la calle Laguna Dalga --entre avenida Real de Pinto y calle San Erasmo y entre esta último y calle San Eustaquio--; Laguna de Cameros; San Eustaquio --entre calle San Norberto y calle Resina--; Laguna del Marquesado --entre calle San Erasmo y la avenida Real de Pinto--; Resina --entre calle San Erasmo y avenida Real de Pinto--; Avenida Real de Pinto --entre glorieta de Lozares y M-45--; Valle de Tobalina --entre glorieta de Lozares y calle de la Acebeda, al sur--; y calle de la Acebeda --entre calle Domingo Párraga y calle El Berrueco--.

En cualquier caso, desde el Consistorio se ha advertido se podrán ampliar los cortes de tráfico a otros viales adyacentes en función de la afluencia y alterarse los horarios en función de las necesidades.

El Ayuntamiento de Madrid ha recomendado utilizar el transporte público, evitar la circulación en vehículo privado en las zonas afectadas por cortes y restricciones de tráfico. Para desplazamientos de largo recorrido, aconseja utilizar la M-30 y la M-40.