Johana Velandia comparte un momento en el escenario, con el público al fondo. - ALEXANDRA TORO

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La humorista colombiana Johana Velandia, conocida como 'Una Gorda Ahí', finalizará en Sevilla el próximo 5 diciembre su gira europea 'GordConsejos', que contempla seis paradas en España. Así, tras haber pasado ya por Madrid y Valencia, ambas ciudades con 'sold out', la colombiana actuará este lunes 23 de noviembre en Barcelona y el martes 24 en Mallorca.

El recorrido, que comenzó el pasado 27 de octubre en Viena, reúne a las comunidades hispanohablantes de Europa en torno al humor colombiano, en una actuación que, según ha explicado la productora (CK Events Group), combina historias personales, improvisación y conversación directa con el público, que tiene un papel "central" en 'GordConsejos'.

En este sentido, ha precisado, las preguntas, anécdotas y experiencias de los asistentes son los que dan pie a las respuestas improvisadas de Velandia, que alterna sus propias historias con las de la sala, que es quien marca el ritmo y temática de cada espectáculo.

La colombiana, conocida en redes sociales como 'Una Gorda Ahí' habla del amor propio, del cuerpo, de la maternidad y de las relaciones "con franqueza" en una gira que ya ha pasado por Zúrich (Suiza), Frankfurt (Alemania), Ámsterdam (Países Bajos), Dublín (Irlanda), Londres (Reino Unido) y Roma (Italia) entre otras ciudades.