Colombia.- Shakira estrena la "especial" película sobre su última gira este miércoles

Publicado 13/11/2019 4:16:26 CET

Shakira estrena la "especial" película sobre su última gira este miércoles - EL DORADO WORLD TOUR

"Es mucho más fácil cantar o bailar que ser madre", explica

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cantante colombiana Shakira estrena este miércoles el largometraje 'Shakira en concierto: El Dorado World Tour', una producción especial para ella: "Es la primera vez que me voy de gira siendo madre, intentando compaginarlo, me he sentido como una malabarista intentando que no se me caigan las manzanas", ha dicho en una entrevista de Europa Press.

El documental, dirigido por la propia cantante y el director James Merryman y que estará en cines una noche, transporta al espectador a la última gira mundial de Shakira por 22 países, con escenas inéditas entre bambalinas narradas por la misma cantante y una reproducción de su concierto en Los Ángeles.

Para Shakira, este largometraje es un tributo a la amistad que tiene con su público, a prueba de todo: "Mis fans me han demostrado que son fieles y me apoyan en los mejores momentos. Son ellos los verdaderos protagonistas de esta gira".

Tras haber perdido su voz, deseaba conectar con el público y agradecerles su apoyo: "Después de haber pasado momentos tan duros y obstáculos, cada noche en el escenario era como un milagro y un regalo".

"En los momentos de mayor dificultad, la familia y los amigos te sostienen. Era importante que ellos aparecieran en este documento porque fueron los que me inyectaron fuerza y me sacaron a flote", ha dicho.

Ha considerado que a medida que pasa la vida y te encuentras con una situación dramática te das cuenta de quienes son los verdaderos amigos: "Descubrí el valor de la amistad".

Ha añadido que la pieza está muy pensada para los seguidores que no han podido vivir la experiencia de un concierto suyo, y muestra su vida rodeada de su familia.

"MUY DIFÍCIL CONCILIACIÓN"

Sobre la conciliación de su vida personal y familiar, ha dicho que resulta muy difícil, y que se quedaría todo el día pegada a sus hijos porque para ella ponerlos a dormir y leerles historias es algo importantísimo: "Es mucho más fácil cantar o bailar que ser madre".

"Las veces que no puedo hacerlo es una gran frustración. Necesito realmente aprender a balancearlo", ha dicho la cantante, que ha añadido que la tarea de la maternidad es la más bonita y en la que cree que es peor.

Junto al lanzamiento de esta producción, Shakira lanza este miércoles su álbum en directo 'Shakira In Concert: El Dorado World Tour' (Sony Music), con la versión en vivo de canciones como 'Chantaje'.