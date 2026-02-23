Colombia.- Tres producciones de La Abadía hacen las maletas en marzo para cruzar el Atlántico y conquistar el FIAV de Bogotá

Carmen Navarro, Mar Calvo, Miriam Montilla, Esperanza Elipe y Marcel Mihok (de izda. A dcha.) en una escena de Caperucita en Manhattan | Foto: Dominik Valvo - TEATRO LA ABADÍA

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de La Abadía cruzará el Atlántico el próximo mes de marzo con tres de sus producciones propias para participar en el Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) de Bogotá, que celebrará su segunda edición del 27 de marzo al 5 de abril en la capital colombiana, con la Comunidad de Madrid como región internacional invitada de honor.

En concreto, según ha trasladado la Fundación Teatro de La Abadía en un comunicado, presentará 'Caperucita en Manhattan', con creación y dirección de Lucía Miranda; 'Enmudecer con hablar', dirigida por Abel González Melo; y 'Casting Lear', coproducción junto a Barco Pirata creada por Andrea Jiménez y codirigida con Úrsula Martínez.

Con esta presencia en Bogotá, La Abadía amplía su proyección internacional tras una temporada 2024-2025 en la que también ha impulsado diversas colaboraciones europeas. Entre ellas, la coproducción 'Ya no queda nada de todo esto', del colectivo Drift, presentada en La Tricoterie de Bruselas dentro del proyecto Interphono; y 'Un sublime error', desarrollada junto a la compañía belga Needcompany, escrita y dirigida por Jan Lauwers y protagonizada por Gonzalo Cunill.

En el FIAV compartirá programación con otras propuestas madrileñas de Teatros del Canal como 'Numancia' y 'Viaje al amor brujo', en una edición que reunirá una amplia representación de artes escénicas nacionales e internacionales.

Tras dos temporadas consecutivas agotando entradas y una gira que ha recorrido más de 20 ciudades españolas, la adaptación de la novela homónima de Carmen Martín Gaite llegará a Bogotá los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril. La producción ya tuvo presencia internacional con una lectura dramatizada en la Feria Internacional del Libro de Nueva York en octubre de 2025.

Lucía Miranda ha señalado que el equipo afronta la cita "feliz" por poder actuar en uno de los festivales más relevantes de América Latina y con el interés de conocer la recepción del público colombiano.

También los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril se representará 'Enmudecer con hablar', espectáculo concebido para el Corral de Comedias de Alcalá de Henares que reúne los entremeses 'El vizcaíno fingido' y 'Los habladores' de Miguel de Cervantes.

Su director, Abel González Melo, ha destacado que supone "un auténtico privilegio" presentar en Bogotá una propuesta nacida para un espacio emblemático del Siglo de Oro, y ha subrayado la oportunidad de dialogar con la escena colombiana a través de la picaresca y el humor cervantinos.

'CASTING LEAR' TAMBIÉN DESEMBARCA EN BOGOTÁ

Estrenada en la temporada 2023-2024 y con una tercera y última temporada prevista en 2026 en La Abadía, 'Casting Lear' desembarca en Bogotá tras haber obtenido dos Premios Max a mejor espectáculo y mejor adaptación, además de realizar gira por distintas ciudades españolas y Uruguay.

Andrea Jiménez ha mostrado su ilusión por conocer a los 'Lear colombianos' y continuar ampliando el diálogo internacional de esta relectura contemporánea del clásico de Shakespeare, que tiene previstas próximas funciones en París y prolongará su gira durante la temporada 2026-2027.

El Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá (FIAV) 2026, impulsado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, reunirá 30 obras nacionales seleccionadas entre más de 200 propuestas y aspira a consolidarse como una plataforma de referencia para las artes vivas en América Latina.