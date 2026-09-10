VÍDEO: Camilo publica 'Para cuando sean mayores' y aboga por integrar "energía femenina" para lograr masculinidad "sana"

El cantante colombiano Camilo en Madrid, el 7 de septiembre de 2026. - RICARDO RUBIO - EUROPA PRESS

El colombiano reivindica el proceso artesanal de su obra frente a la IA: "Me gusta porque soy yo: mejor o peor, pero más yo"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El cantante colombiano Camilo, que ha publicado su álbum 'Para cuando sean mayores', ha reflexionado sobre la evolución de los roles de género y el concepto de las nuevas masculinidades, asegurando que "será un salto de conciencia hacia un lugar superior" cuando los hombres sean capaces de integrar atributos tradicionalmente asociados a la "energía femenina".

"He aprendido a ser más sensible, a cuidar más, a abrazar más, a empatizar más, a sensibilizarme más, a validar más al otro, a escuchar antes de hablar, a observar antes de conquistar, observando a mujeres. No sé si es controversial decir que creo que son atributos de la identidad de la energía femenina. Entonces, una versión masculina más sana pudiera ser una versión que sea capaz de integrar esas virtudes que sí que creo que tienen un carácter de energía femenina", ha explicado el artista en una entrevista con Europa Press.

Esta visión se traslada también a su ámbito familiar y a la crianza de sus hijas, a quiénes va dirigido este nuevo trabajo. "Trabajo en eso porque quiero ser de esa manera. Quiero mirar a mis hijas y que cuando tengan miedo decir: 'Mi amor, si tienes miedo está bien tener miedo. ¿Tienes miedo? Papá también tiene miedo'", ha explicado para después añadir que no fue así como se crió él.

'Para cuando sean mayores' es el quinto trabajo del colombiano y nació inicialmente con la idea de servir como una guía pedagógica para sus hijas, aunque el concepto fue transformándose durante el proceso creativo.

"Cuando pienso que es como un manual de enseñanzas y de cosas que quiero que aprendan (sus hijas), me deja de gustar porque sí que es pedagógico, pero no es instructivo. Me parece que son como semillitas que espero que activen la curiosidad de ellas y se conviertan después en voluntad de ellas, en frutitos que después ellas destilen", ha señalado.

No obstante, el cantante reconoce que el álbum ha acabado teniendo un impacto de retorno en su propia vida. "Terminé dándome cuenta de que era incluso más para mí que para ellas, porque ese montón de cosas que quiero compartirles, al final ellas ya lo tienen", ha precisado.

El trabajo destaca por una cuidada instrumentación orgánica y una narrativa escénica basada en títeres y elementos teatrales. Ante el auge de la automatización en la industria, Camilo ha defendido el valor del proceso manual por encima de la búsqueda de la perfección técnica.

"En mi oficio, si a mí me quitan el proceso de hacer las cosas con mis manos, me están quitando en cualquier caso el momento que más disfruto. Por más que quedara mejor si hubiera sido asistido de manera artificial, no sé si me hubiera gustado más. Me gusta porque soy yo: mejor o peor, pero más yo", ha aseverado.

El cantante fue uno de los muchos artistas colombianos que se movilizaron para dar respuesta humanitaria ante los seísmos que han afectado recientemente tanto a Colombia --el terremoto de magnitud 7,4-- como los temblores registrados en Venezuela. Así el artista ha detallado la labor desplegada sobre el terreno de forma directa y a través de su organización.

"¿Por qué las instituciones no están respondiendo de manera eficiente? Sé que hay un montón de gente trabajando y es una pregunta amplísima, pero por lo pronto nosotros como familia no solamente empatizamos, oramos, conectamos y estamos con el corazón ahí, sino también sirviendo como puente para tomar acción", ha asegurado.

En esta línea, ha hecho un llamamiento a no olvidar la reconstrucción social una vez que se apaga el foco mediático en las plataformas digitales.

"Ahora es un momento muy complicado porque es cuando todo el mundo ya deja de ver esas noticias en redes sociales, se calma la cantidad de misioneros que viajaron y llegan las preguntas de la gente que lo perdió todo", ha zanjado.

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