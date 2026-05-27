Xunta ultima con Colombia un acuerdo para exponer 291 piezas de una de las colecciones de oro "más relevantes" del mundo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Xunta está ultimando un acuerdo con el Museo del Oro del Banco de la República de Colombia para que Santiago de Compostela acoja en el verano de 2027 la exposición 'O ouro e o universo. Saberes indíxenas de Colombia', una muestra con 291 piezas que convertiría a la capital gallega en una de las tres únicas sedes europeas del proyecto.

El director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, ha participado este miércoles en la Casa de América en Madrid en la presentación de esta iniciativa internacional.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, el objetivo es que la exposición llegue a Galicia en el verano de 2027, convirtiéndose en una de las principales propuestas del Xacobeo.

La exposición será inaugurada, a finales de junio, en Alicante y, tras su paso previsto por Santiago, finalizará su recorrido europeo en Austria.

La colección reúne piezas de hasta 3.500 años de antigüedad de la época precolombina y, de concretarse el acuerdo, supondría el préstamo de mayor dimensión realizado por el Museo del Oro a España.