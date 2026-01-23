El artista colombiano Julián Fontalvo resume su trayectoria vital a través de la música en 'El imitador'

ZARAGOZA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El actor y cantante colombiano Julián Fontalvo regresa a Zaragoza este viernes 23 de enero con su aclamado espectáculo 'El imitador', una comedia musical en la que sumerge a los espectadores en un viaje vital con las canciones que le han marcado como hilo conductor de sus recuerdos.

Desde su infancia, en la que ya descubre su pasión por los escenarios y su don para cantar, hasta Nueva York y Europa, donde sortea obstáculos para perseguir su sueño de convertirse en un artista.

Julián Fontalvo nos presenta a varios personajes que lo acompañan en su viaje e interpreta a 70 artistas internacionales como Sting, Bob Marley, David Bowie, Andrea Bocelli, Edith Piaf, Amy Winehouse o Tina Turner, entre otros, imitando las voces de los temas que forman parte de su historia. Las canciones, tejidas dentro de la narración, inspiran un viaje personal para cada espectador, que también recreará la banda sonora de su vida.

Esta obra de teatro, escrita e interpretada por el propio Fontalvo, cuenta con la dirección de Jesús García, la escenografía de Robert del Arte y los arreglos musicales de Pablo Navarro y se centra en explorar temas universales como el éxito, el fracaso, la búsqueda de los sueños, el amor y el poder de la música en nuestra memoria.

Fontalvo regresa al Teatro de las Esquinas de Zaragoza --Vía Univérsitas, 30-32, después de su breve paso por la capital aragonesa en septiembre de 2025. Con una trayectoria internacional destacada en la que se inlcuyen presentaciones en el prestigioso Hotel Bellagio de Las Vegas y en las tres últimas ediciones del reconocido Festival Fringe de Edimburgo, el artista colombiano ha cosechado importantes galardones como el premio al 'Mejor Espectáculo Internacional' en el United Solo Festival de Nueva York, el mayor festival de teatro unipersonal del mundo. Además, suma el éxito de siete exitosas temporadas en la cartelera de Madrid.

EL IMITADOR, PREMIADO INTERNACIONALMENTE

Entre más de 50 obras participantes en el United Solo Festival de Nueva York, el mayor festival del mundo para Solo Shows, El Imitador fue galardonado con el premio al 'Mejor Espectáculo Internacional', convirtiéndose en un nuevo hito en la meteórica carrera de Julián. Además, El Imitador agotó las localidades y el festival abrió nuevas fechas del show.

Este premio se suma al que recibió en la última edición del Fringe Festival de Edimburgo, el 'Mervin Stutters- Pick of the Fringe', un premio otorgado por Mervyn Stutter, un crítico y famoso comediante británico.

El galardón reconoce y destaca los espectáculos que Stutter considera como los mejores del festival. Los shows galardonados con este distintivo reciben una mayor atención y reconocimiento dentro del circuito del Fringe de Edimburgo.