Cartel musical de las Fiestas de La Santa de Mequinenza. - AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA

MEQUINENZA (ZARAGOZA), 16 (EUROPA PRESS)

El colombiano Buzzi pondrá el toque internacional al cartel musical de las Fiestas de la Santa 2026 de Mequinenza (Zaragoza), que se celebrarán del 16 al 20 de septiembre, uniéndose a la banda local Full Flamingos, al grupo de versiones Fugados de Alcatraz y a los ya anunciados Fangoria como cabeza de cartel.

Paralelamente, también se han dado a conocer los nombres de las orquestas que amenizaran las tardes, noches y madrugadas durante todas las Fiestas.

La programación musical se distribuirá en dos espacios: entre la Carpa Interpeñas, situada en el parking de camiones junto al Recinto de Peñas, y la Plaza del Ayuntamiento, que volverá a ser escenario de las tradicionales actuaciones de orquesta durante las cinco jornadas festivas, ha informado el Consistorio mequinenzano.

La Carpa Interpeñas concentrará tres noches de propuestas musicales. El jueves, 17 de septiembre, con entrada gratuita, abrirán la programación los locales Full Flamingos, que aprovecharán su actuación para estrenar canciones propias ante el público de Mequinenza. La noche se completará con el grupo de versiones Fugados de Alcatraz y DJ End.

FANGORIA, EL 18 DE SEPTIEMBRE

El viernes 18, la programación tendrá como principal reclamo a Fangoria, que actuará a las 23.00 horas, con himnos como 'A quién le importa', 'Ni tú ni nadie', 'Geometría polisentimental', 'Retorciendo palabras', 'Miro la vida pasar', 'Dramas y comedias' o 'Espectacular'.

Las entradas para este concierto tienen un precio único de 22 euros y pueden adquirirse online a través de la plataforma Codetickets y de forma presencial en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Mequinenza, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, excepto festivos.

Tras la actuación de Fangoria, tendrá lugar la noche 'remember' en la Carpa Interpeñas con los DJ's Javi Huescar, Manuel López (MAMOMO) y José Lorenzo, prolongando la programación hasta bien entrada la madrugada.

El sábado 19 será el turno del artista colombiano Buxxi, que aportará el componente internacional al programa musical de 'La Santa' 2026 con un concierto de entrada gratuita.

El artista, vinculado a los sonidos latinos, urbanos y caribeños, es conocido especialmente por temas como 'Como tú no hay dos', 'Vuelve' o 'Te quiero conmigo' y ha trabajado con artistas como Juan Magán o Ñejo y Dálmata, entre otros. La noche del sábado se completará con las sesiones de DJ Abel Puttoy, Matt Song y Xavi G.

La Plaza del Ayuntamiento volverá a concentrar una programación musical dirigida a todos los públicos con cinco jornadas consecutivas de orquestas con entrada gratuita. El miércoles 16 actuará Junior's; el jueves 17, Nueva Alaska; el viernes 18, Melodía; el sábado 19, Welcome Band; y el domingo 20, para cerrar las Fiestas de "La Santa" 2026, Banda Sonora.