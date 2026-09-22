Colombia.- Zaragoza.- El humor de la colombiana Alejandra Azcárate llega a las Esquinas con su monólogo más íntimo y sarcástico

Archivo - La humorista colombiana Alejandra Azcárate. - TEATRO DE LAS ESQUINAS - Archivo

ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La humorista colombiana Alejandra Azcárate continúa con su gira europea y recala este miércoles, 23 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza con 'Lo que se permite, se repite', su monólogo más íntimo y sarcástico.

Con cercanía, sinceridad y unos argumentos contundentes la actriz, modelo y comediante logra sumergirse en la intimidad de los asistentes, creando una poderosa conexión de reflexión y humor que nos permitirá salir de nuestra rutina, ha informado el Teatro de las Esquinas.

El objetivo de este espectáculo es detectar la "extrema relevancia" que le damos a lo insignificante y el poco valor que otorgamos a lo verdaderamente importante.