'Tardes confabuladas' reúne cuatro formas de entender la narración oral para público adulto

Archivo - Centro cívico Las Armas, Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclo municipal 'Tardes confabuladas' continúa su programación con cuatro propuestas de narración oral para público adulto que reúnen diferentes maneras de entender y llevar a escena el oficio de contar. La iniciativa de las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza, coordinada artísticamente por Cristina Verbena, cuenta este año con artistas procedentes de Aragón, Valencia, Madrid y Colombia y estrena nueva ubicación en el salón de actos del Centro Socioeducativo Las Armas.

La sesión de 'Todavía vive quien lo cuenta. Encara viu qui ho conta', de Almudena Francés e Ismael J. Sempere, prevista inicialmente para el jueves 29 de octubre, se ha aplazado al jueves 3 de diciembre, a las 19.30 horas, con motivo del luto decretado por el accidente ferroviario de Urda (Toledo). La actividad se celebrará igualmente en el Centro Socioeducativo Las Armas.

La programación ha comenzado el pasado 22 de octubre con Laura Jaén, de Binomio Teatro, que presentó 'Quizás', su primer espectáculo de narración dirigido específicamente al público adulto. Tras esta primera cita, el ciclo continuará durante noviembre con Eugenia Manzanera, el día 5, y Nicolás Buenaventura, el día 19, antes de recuperar en diciembre la sesión ahora aplazada.

DOS CITAS EN NOVIEMBRE

Eugenia Manzanera, referente de la narración y del teatro infantil que participa por primera vez en el ciclo, presentará el 5 de noviembre en Zaragoza "Si yo te contara", una propuesta que combina relatos de tradición oral y textos propios desde la belleza, la ironía y el humor.

El 19 de noviembre será el turno del narrador colombiano Nicolás Buenaventura con "La dicha de la palabra dicha", una reflexión escénica sobre la propia necesidad humana de contar historias y sobre la capacidad de los cuentos para ofrecer refugio, abrir caminos, iluminar o transformar a quien los escucha.

MEMORIA Y RELATO COMPARTIDO

La edición de este año concluirá finalmente el 3 de diciembre con la sesión aplazada de Almudena Francés e Ismael J. Sempere. Estará protagonizada por "Todavía vive quien lo cuenta. Encara viu qui ho conta", una pieza de teatro documental y narración oral construida a partir de entrevistas a mujeres nacidas en los años treinta.

La propuesta está creada e interpretada por Almudena Francés, narradora oral con una amplia trayectoria, e Ismael J. Sempere, actor, dramaturgo y poeta. Ambos trabajan a partir de la memoria y la cultura popular para convertir los testimonios recogidos en un espacio compartido de encuentro y transmisión.

Durante la primera parte, los intérpretes recuperan las expresiones y maneras de hablar de las mujeres entrevistadas. Posteriormente, sus propias voces aparecen a través de grabaciones proyectadas y, en la parte final, el público es invitado a buscar en su propia memoria y compartir las vivencias que el espectáculo le haya despertado.