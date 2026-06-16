La Comandancia General de Baleares y el Conservatorio ofrecen un concierto por el aniversario de la proclamación del Rey. - COMANDANCIA GENERAL DE BALEARES

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Musical del Cuartel General de la Comandancia General de Baleares, en colaboración con alumnos del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Baleares, ofrecerá este jueves un concierto con motivo del 12º aniversario de la proclamación del Rey Felipe VI.

Según ha informado la Comandancia en un comunicado, el concierto tendrá lugar a las 20.00 horas en el Pati dels Homes de la Misericòrdia, con una duración aproximada de una hora.

El evento, que será presidido por el Comandante General de Baleares, Ricardo Esteban Cabrejos, incluirá piezas como 'X Aniversario de un Reinado', 'Camino Real' y 'Los Sitios de Gerona'.