“Compromisos éticos frente a la inteligencia artificial” se presentó en el Vaticano

EOI. Compromisos éticos frente a la inteligencia artificial. - Cedida

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS)

La presentación tuvo lugar en el marco del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: Diálogo Socio-Ambiental Norte-Sur, coorganizado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL).

El número incluye artículos académicos firmados por investigadores e investigadoras de Argentina, Chile, Costa Rica, España, México, Venezuela y la Santa Sede.

Luis Scasso, director de la oficina de la OEI en Argentina y coordinador editorial de la publicación, ha encabezado la presentación del número.

En el marco del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: Diálogo Socio-Ambiental Norte-Sur, llevado a cabo en la Ciudad del Vaticano entre el 10 y el 12 de septiembre, se presentó “Compromisos éticosfrente a la inteligencia artificial”, número especial de la Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad coeditado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL).

Luis Scasso, director de la Oficina de OEI en Argentina y coordinador editorial de la publicación, ha inaugurado el acto, en el que participaron también Andrea Ciucci, canciller de la Pontificia Comisión para la Vida y autor invitado al número especial, y Andre Soares, jefe de la Oficina de la Presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El número, que forma parte de las colecciones impulsadas por el Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la OEI con sede en Buenos Aires, puede descargarse de manera gratuita en la página web de la Organización.

En línea con los contenidos de la publicación, los participantes debatieron sobre el despliegue de caminos y acuerdos para que la inteligencia artificial (IA) sea una herramienta para el desarrollo de nuestras sociedades, con una mirada ética y buscando evitar la profundización de las brechas existentes entre las personas.

Un número que llega en un momento esencial

Ante las recientes noticias que a nivel global alertan sobre los riesgos que la IA puede entrañar para la sociedad en el corto plazo, este número especial conjuga cuestionamientos y propuestas tanto técnicas como morales que arrojan luz sobre la actualidad ética de la IA y su influencia en los países iberoamericanos, con el propósito de que sus sociedades logren orientar esta herramienta inédita hacia el bien común.

La publicación recoge textos de autores de Argentina, Chile, Costa Rica, España, México, Venezuela y la Santa Sede. El número fue constituido por trabajos de autores invitados y poR artículos resultantes de una convocatoria abierta que recibió más de 60 propuestas enviadas desde 15 países de Iberoamérica y otras regiones. La selección fue realizada por un comité de expertos, coordinado por Ismael Gómez, de OEI, y Diego Álvarez Newman, del Grupo de Estudios sobre IA del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

∙ El número especial Compromisos éticosfrente a la inteligencia artificial está disponible aquí.