La Comunidad estudia con la industria audiovisual de EEUU vías de colaboración para reforzarse como lugar de rodajes

La Comunidad de Madrid ha celebrado la jornada Madrid-USA: Alianzas estratégicas para el futuro del sector audiovisual - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha celebrado este jueves la jornada 'Madrid-USA: Alianzas estratégicas para el futuro del sector audiovisual', un foro que ha reunido a representantes y a destacados profesionales de esta industria para analizar el potencial de la región como sede de rodajes y producciones internacionales y explorar nuevas oportunidades de colaboración.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha clausurado este encuentro en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que ha contado con la presencia de las principales compañías audiovisuales implantadas en Madrid e integradas en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain).

Durante su intervención, el consejero ha recordado que esta jornada coincide con la puesta en marcha del Plan Estratégico de la Industria Audiovisual del Gobierno regional.

"Esta iniciativa, dotada con 40 millones de euros hasta 2029, está orientada a mejorar la competitividad y la proyección internacional del sector madrileño, favorecer su crecimiento y reforzar su contribución a nuestra economía", ha señalado.

El encuentro, organizado por la Cámara de Comercio de EE.UU. y la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes ha abordado asuntos como la atracción de producciones internacionales, el desarrollo de coproducciones entre empresas españolas y estadounidenses y el refuerzo de las infraestructuras de producción y posproducción.

Para ello, ha contado con diversas mesas de análisis en las que han participado, entre otros, el director ejecutivo de Invest in Madrid, Luis Socías; la coordinadora general de Film Madrid Region, Xiomara García; María Contreras, de MGM Studios España, y Sofía Fábregas, de The Walt Disney Company.

UN AUMENTO DEL 10% EN EL NÚMERO DE RODAJES

La Comunidad de Madrid aumentó un 10% el número de rodajes en el año 2025, sumando más de 2.100, siendo escenario de producciones internacionales como 'Day Drinker' (protagonizada por Johnny Depp y Penélope Cruz en Boadilla del Monte, San Lorenzo de El Escorial y Villamanta) o la cuarta temporada de la serie 'The Walking Dead: Daryl Dixon'.

La industria audiovisual contribuye a la economía madrileña con el 2,6% de su PIB, con 3.500 empresas que generan más de 29.700 empleos de forma directa.

El Ejecutivo autonómico apuesta por "proteger, facilitar e incentivar los rodajes, con una gran variedad y versatilidad de localizaciones, platós, estudios de animación y efectos visuales".