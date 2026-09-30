La Comunidad de Madrid llevará a Hispanidad 2026 la experiencia NFL Culture Club con música, gastronomía y exposiciones

Archivo - Jacory Croskey-Merritt of the Washington Commanders runs with the ball during the National Football League (NFL) 2025 Madrid Game, match played between Miami Dolphins and Washington Commanders at Bernabeu stadium on November 16, 2025, in Madrid, - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid incluirá en la programación de Hispanidad 2026 la experiencia NFL Culture Club Madrid, que se celebrará del 8 al 10 de octubre en la Fundación Ortega-Marañón con entrada gratuita previa inscripción, y que conectará España, Hispanoamérica y Estados Unidos a través de la música, la gastronomía, el deporte y la cultura.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con la NFL, tendrá lugar un mes antes de la celebración del segundo partido de la liga de fútbol americano en el estadio Santiago Bernabéu, previsto para el 8 de noviembre entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons.

Según indica el Ejecutivo autonómico en un comunicado, durante las tres jornadas, el público podrá disfrutar de exposiciones, conciertos, sesiones musicales, propuestas gastronómicas y proyecciones vinculadas a referentes de España, Hispanoamérica y Estados Unidos, país invitado de esta edición de Hispanidad.

La música será uno de los principales ejes de NFL Culture Club Madrid. Vreno Yg abrirá la programación el jueves, 8 de octubre, y Raúl Clyde actuará el sábado 10. También participarán La Granja Sound, Mami y Miss Aleta, además de celebrarse encuentros con artistas y diferentes experiencias para los aficionados.

Asimismo, la RIMAS Room permanecerá abierta durante las tres jornadas. Este espacio, vinculado a una de las discográficas de referencia de Hispanoamérica, buscará conectar los sonidos de España, Hispanoamérica y Estados Unidos.

La gastronomía tendrá también su propio espacio con Tailgate Tapas, una propuesta que combinará sabores de los tres territorios para reinterpretar el 'tailgating', las reuniones de aficionados que preceden habitualmente a los partidos de la NFL.

La programación también incluirá una exposición fotográfica sobre las comunidades vinculadas al fútbol americano en México y España, así como una mirada entre bastidores al espectáculo del descanso de la Super Bowl.

CHEERLEADERS Y PERSONALIZACIÓN DE CAMISETAS

Jugadores de la NFL, 'cheerleaders' y otros protagonistas del fútbol americano en España formarán parte de una exposición creada específicamente para el evento, que estará acompañada de entrevistas, conferencias, contenidos audiovisuales y piezas centradas en sus procesos creativos.

El programa incorporará además cortometrajes, documentales y otras producciones que abordarán la relación entre deporte, creatividad, identidad y comunidad.

En el terreno de la moda, FRSH presentará una colección y diferentes opciones de personalización relacionadas con la NFL, mientras que un ciclo de charlas abiertas permitirá reunir a deportistas, jugadores y leyendas de la liga profesional de fútbol americano con artistas, diseñadores, chefs, fotógrafos, cineastas y otros creadores.

Estos encuentros abordarán la conexión entre deporte y cultura y permitirán compartir experiencias sobre cuestiones como la creatividad, la identidad y el sentido de comunidad.

La experiencia NFL Culture Club Madrid se desarrollará antes del partido que disputarán el 8 de noviembre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons en el Santiago Bernabéu, correspondiente al 2026 NFL Madrid Game, una de las nueve citas internacionales que la liga celebrará durante la próxima temporada.

La entrada a NFL Culture Club Madrid será gratuita, aunque será necesario realizar una inscripción previa a través de NFL One Pass.