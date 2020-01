Conan Gray lanzará su álbum de debut antes de participar en Coachella

Publicado 30/01/2020 17:37:40 CET

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Conan Gray, compositor y cantante pop de 21 años, ha comenzado el nuevo año con grandes noticias desvelando la próxima edición de su álbum de debut, 'Kid Krow', que sale a la venta en tiendas y plataformas digitales el 20 de marzo.

"El disco es un estudio sobre mi percepción del mundo. Hablo mucho de mis amigos y de las personas que he conocido de gira durante el pasado año. El álbum es como yo. No soy el más cool, de hecho trato de asumir quién soy, soy raro y no necesito ser como ningún otro. Es una oportunidad de apoyar a los demás para aceptarse como son, sin remordimientos", reflexiona Conan.

La música de 'Kid Krow' ya ha resonado con gran impacto. Las canciones de adelanto del próximo álbum superan los cien milliones de escuchas. Producido por su frecuente colaborador Daniel Nigro, el disco desvela una visión coherente que anticipa como se va ampliando su universo.

La historia de Conan Gray parte de su pequeño pueblo de Texas, donde encontró el modo de construir su mundo musical con un 'garage band' y un micrófono barato sujeto con cinta al pié de una lámpara.

Ha ido escalando en los dos años que han pasado desde que subiera 'Idle Town' hacia un lugar privilegiado del pop gracias a su EP de debut, 'Sunset Season' y a un ramillete de singles de éxito.

Debutó en televisión en el programa Late Night with Seth Meyers, convirtiendo a sus coetáneos Billie Eilish, BTS, The 1975, Brendon Urie, Troye Sivan, Lewis Capaldi y Noah Cyrus en fervientes fans.

Antes del lanzamiento de su álbum en marzo, ya ha agotado las entradas de tres giras norteamericanas como cabeza cartel y de una gira europea, además de ser telonero de Panic! At The Disco y actuar en Lollapalooza. Este año será su debut en el festival Coachella 2020.