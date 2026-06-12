Los conciertos en los jardines del Meiac de Badajoz arrancan este viernes con Ruiseñora y Quentin Gas & Los Zíngaros

Quentin Gas & Los Zingaros. - CONCIERTOS EN LOS JARDINES DEL MEIAC

BADAJOZ, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz celebrará este 2026 la segunda edición de los 'Conciertos en los Jardines del Meiac', un ciclo gratuito al aire libre que, tras el éxito de su primera edición con motivo del 30º aniversario de esta institución, busca consolidarse como una nueva cita cultural de referencia en el suroeste peninsular.

La programación de esta edición contempla para este viernes 12 de junio a las 21,00 horas actuaciones de Ruiseñora (Extremadura-Canarias) y Quentin Gas & Los Zíngaros (Sevilla), mientras que el viernes 18 de septiembre a las 20,00 horas será el turno de Maria Reis (Portugal), J.Vega (Extremadura) y Chaqueta de Chándal (Cataluña).

De este modo, el proyecto propone un diálogo entre música contemporánea, patrimonio y espacio público en un entorno singular como los jardines del Meiac, antigua cárcel de Badajoz reconvertida en museo de arte contemporáneo y que, durante dos noches, se transformará en un lugar de encuentro abierto, familiar y accesible donde convivirán artistas extremeños, propuestas nacionales y voces destacadas de la escena portuguesa actual.

Entre los nombres destacados de esta edición se encuentra la portuguesa Maria Reis, una de las voces más respetadas de la nueva canción lusa contemporánea, que actuará por primera vez en España, así como Quentin Gas & Los Zíngaros, referentes de la fusión entre flamenco, psicodelia y electrónica, que ofrecerán su primer concierto en Badajoz.

El ciclo también acogerá la presentación mundial del nuevo álbum de J.Vega, uno de los proyectos más singulares de la escena extremeña independiente, y la primera actuación en Extremadura de la banda barcelonesa Chaqueta de Chándal, según indica la organización de esta actividad en nota de prensa.

La propuesta artística de los 'Conciertos en los Jardines del Meiac' apuesta por proyectos con fuerte identidad autoral y nuevas formas de entender el folclore, la canción popular, la electrónica o el rock contemporáneo, poniendo especial atención en escenas periféricas y lenguajes híbridos.

Además de la programación musical, el ciclo cuida especialmente la experiencia escénica y la integración con el espacio arquitectónico y natural del museo. De este modo, la iluminación de las palmeras, las intervenciones lumínicas y el diseño técnico específico transformarán nuevamente los jardines del Meiac en un paisaje escénico único dentro del circuito nacional.