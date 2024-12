Cónclave y Wicked lideran las nominaciones a los Critics Choice Awards 2025

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Critics Choice Association, la organización en la que se agrupan más de 250 críticos de cine y series de Estados Unidos y Canadá, ha anunciado las nominaciones a los Critics Choice Awards 2025. Cónclave y Wicked lideran las candidaturas de los galardones, cuya ceremonia de entrega se celebrará el 12 de enero en Santa Mónica, California.

Cónclave suma onche nominaciones, incluyendo mejor película y mejor reparto, con Ralph Fiennes reconocido en la categoría de mejor actor e Isabella Rossellini nominada a mejor actriz de reparto. Además, Edward Berger fue nominado a mejor director, mientras que Peter Straughan recibió una candidatura en la categoría de mejor guion adaptado.

También con once nominaciones, Wicked opta, entre otros, a los reconocimientos a mejor película, mejor actriz para Cynthia Erivo, mejor actriz de reparto para Ariana Grande, mejor director y mejor guion adaptado.

A estos dos filmes les siguen de cerca Dune: Parte II y Emilia Pérez, ya que ambas acumulan 10 candidaturas. Las dos optan al premio a mejor película, un galardón que también se disputarán A Complete Unknown, Anora, The Brutalist, Nickel Boys, Las vidas de Sing Sing y La sustancia.

Junto a Fiennes, Adrien Brody por The Brutalist, Timothée Chalamet por A Complete Unknown, Daniel Craig por Queer, Colman Domingo por Las vidas de Sing Sing y Hugh Grant por Heretic podrían hacerse con el premio a mejor actor. En la categoría a mejor actriz, además de Erivo, también han sido nominadas Karla Sofía Gascón por Emilia Pérez, Marianne Jean-Baptiste por Mi única familia, Angelina Jolie por Maria, Mikey Madison por Anora y Demi Moore por La sustancia.

Esta es la lista completa de nominados a la 30.ª edición de los Critics Choice Awards:

MEJOR PELÍCULA

A Complete Unknown Anora The Brutalist Cónclave Dune: Parte II Emilia Pérez Nickel Boys Las vidas de Sing Sing La sustancia Wicked

MEJOR ACTOR

Adrien Brody - The Brutalist Timothée Chalamet - A Complete Unknown Daniel Craig - Queer Colman Domingo - Las vidas de Sing Sing Ralph Fiennes - Cónclave Hugh Grant - Heretic

MEJOR ACTRIZ

Cynthia Erivo - Wicked Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez Marianne Jean-Baptiste - Mi única familia Angelina Jolie - Maria Mikey Madison - Anora Demi Moore - La sustancia

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Yura Borisov - Anora Kieran Culkin - A Real Pain Clarence Maclin - Las vidas de Sing Sing Edward Norton - A Complete Unknown Guy Pearce - The Brutalist Denzel Washington - Gladiator II

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Danielle Deadwyler - La lección de piano Aunjanue Ellis-Taylor - Nickel Boys Ariana Grande - Wicked Margaret Qualley - La sustancia Isabella Rossellini - Cónclave Zoe Saldaña - Emilia Pérez

MEJOR ACTOR / ACTRIZ JOVEN

Alyla Browne - Furiosa: De la saga Mad Max Elliott Heffernan - Blitz Maisy Stella - Mi yo adulta Izaac Wang - Didi Alisha Weir - Abigail Zoe Ziegler - Janet Planet

MEJOR REPARTO

Anora Cónclave Emilia Pérez Saturday Night Las vidas de Sing Sing Wicked

MEJOR DIRECTOR

Jacques Audiard - Emilia Pérez Sean Baker - Anora Edward Berger - Cónclave Brady Corbet - The Brutalist Jon M. Chu - Wicked Coralie Fargeat - La sustancia RaMell Ross - Nickel Boys Denis Villeneuve - Dune: Parte II

MEJOR GUION ORIGINAL

Sean Baker - Anora Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David - Septiembre 5 Brady Corbet, Mona Fastvold - The Brutalist Jesse Eisenberg - A Real Pain Coralie Fargeat - La sustancia Justin Kuritzkes - Rivales

MEJOR GUION ADAPTADO

Jacques Audiard - Emilia Pérez Winnie Holzman, Dana Fox - Wicked Greg Kwedar, Clint Bentley - Las vidas de Sing Sing RaMell Ross & Joslyn Barnes - Nickel Boys Peter Straughan - Cónclave Denis Villeneuve, Jon Spaihts - Dune: Parte II

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Jarin Blaschke - Nosferatu Alice Brooks - Wicked Lol Crawley - The Brutalist Stéphane Fontaine - Cónclave Greig Fraser - Dune: Parte II Jomo Fray - Nickel Boys

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Judy Becker, Patricia Cuccia - The Brutalist Nathan Crowley, Lee Sandales - Wicked Suzie Davies - Cónclave Craig Lathrop - Nosferatu Arthur Max, Jille Azis, Elli Griff - Gladiator II Patrice Vermette, Shane Vieau - Dune: Parte II

MEJOR MONTAJE

Sean Baker - Anora Marco Costa - Rivales Nick Emerson - Cónclave David Jancso - The Brutalist Joe Walker - Dune: Parte II Hansjörg Weibbrich - Septiembre 5

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Lisy Christl - Cónclave Linda Muir - Nosferatu Massimo Cantini Parrini - Maria Paul Tazewell - Wicked Jacqueline West - Dune: Parte II Janty Yates, Dave Crossman - Gladiator II

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Bitelchús Bitelchús Dune: Parte II La sustancia Wicked Nosferatu A Different Man

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Gladiator II Wicked Dune: Parte 2 Better Man La sustancia El reino del Planeta de los Simios

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Flow, un mundo que salvar Memorias de un caracol Del Revés 2 Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas Robot Salvaje

MEJOR COMEDIA A Real Pain Deadpool y Lobezno Hit Man Mi yo adulta Saturday Night Thelma: La venganza nunca ha sido tan dulce

MEJOR PELÍCULA EN HABLA NO INGLESA

La luz que imaginamos (India) Emilia Pérez (Francia) Flow, un mundo que salvar (Letonia) Aún estoy aquí (Brasil) Kneecap (Irlanda) La semilla de la higuera sagrada (Alemania)

MEJOR CANCIÓN

Beautiful That Way - The Last Showgirl - Miley Cyrus Compress / Repress - Rivales - Trent Reznor, Atticus Ross El Mal - Emilia Pérez - Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Camille Harper and Will Go West - Will & Harper - Kristen Wiig Kiss the Sky - Robot salvaje - Maren Morris Mi Camino - Emilia Pérez - Selena Gomez

MEJOR BANDA SONORA

Volker Bertelmann - Conclave Daniel Blumberg - The Brutalist Kris Bowers - Robot salvaje Clément Ducol & Camille - Emilia Pérez Trent Reznor & Atticus Ross - Rivales Hans Zimmer - Dune: Parte 2