Condesa Gin: la ginebra mexicana que conquista España y marca un nuevo ritual en la alta mixología.

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Durante décadas, Europa marcó el estándar de la ginebra. Hoy, el mundo dirige su mirada hacia el corazón vibrante de la Ciudad de México. Desde allí, Condesa Gin surge como una refinada expresión de herencia e innovación, posicionando a la capital mexicana como un nuevo epicentro de la alta destilación y el arte de la coctelería.

Fundada en 2021 por Hillhamn Salomé —maestra destiladora y primera mujer en liderar una microdestilería en México— junto a Jordi Nieto y Ben Brooksby, Condesa Gin nace como un tributo a la colonia Condesa: un barrio creativo, cosmopolita y bohemio cuya energía y misterio impregnan cada sorbo. Inspirada en ese espíritu, y en la celebración de los rituales ancestrales de las curanderas mexicanas, la marca combina sostenibilidad, arte y tradición en cada botella, destilando ingredientes como palo santo, salvia, jazmín, lavanda y azahar en un ritual líquido concebido no solo para beber, sino para habitar.

Ciudad de México es una capital gastronómica y de mixología de nivel mundial, y queríamos crear una ginebra que encarnara esa creatividad y complejidad — una que pudiera disfrutarse tanto en casa como con orgullo en las barras de los mejores bares del mundo, afirma Hillhamn Salomé.

Lo que comenzó en un alambique de cobre de apenas 10 litros pronto irrumpió en las coctelerías y restaurantes más influyentes del mundo: Hand Shake Speakeasy y Licoreria Limantour en Ciudad de México, Drink Kong en Roma, KOL en Londres o Stravinsky’s Parfumerie en Barcelona. Hoy, con el reconocimiento como “Mexican Spirit of the Year” en la London Spirits Competition 2025 siendo el destilado del año por sobre cualquier categoría en México y con medallas de oro en la San Francisco World Spirits Competition y con presencia en más de diez países, Condesa Gin se ha consolidado como un referente de la cultura líquida moderna y contemporánea.

EL RITUAL EN MADRID

Su llegada a España merecía un escenario a la altura., Condesa Gin desplegó su universo en el restaurante Ticuí (Madrid) referente de cocina contemporáneo mexicano, donde la luz tenue, el humo de palo santo y los vinilos girando crearon una atmósfera íntima que evocaba el espíritu bohemio de la colonia Condesa en Ciudad de México.

La velada se transformó en un diálogo entre la coctelería de autor y la alta gastronomía. Las brand ambassadors Tania Shamshur y Anny Barrera guiaron a los invitados a través de cócteles diseñados para la ocasión, mientras el chef Enrique Casarrubias, al frente de Oxte (París) — restaurante con estrella Michelin —, presentó un menú creado

especialmente para esta noche, celebrando una fusión de ingredientes únicos de México y España, y técnicas auténticas ejecutadas con pasión, rigor y alegría.

Un viaje sensorial que transitó desde platos como buñuelo con gamba blanca y cavier, con maridaje del cóctel Amethyst Garden (Condesa Gin Xoconostle y Flor de Azahar, manzanilla, limón y jazmín) hasta la intensidad de un lomo bajo gallego en mole OXTE, y el cóctel COCO-VANDA (Condesa Gin Clásica, coco, lavanda, limón y tónica). Cada copa y cada plato contaron una historia, tejiendo un ritual contemporáneo de arte, sabor y cultura. Una celebración compartida con invitados referentes en sus industrias: espíritus afines que descubrieron en Condesa Gin su propia forma de brindar.

ÚNETE AL RITUAL

Más que un destilado, Condesa Gin es un referente cultural: la ginebra que demuestra que México no solo es tierra de agave, sino que encarna la energía contemporánea de la escena gastronómica y de mixología del país.

Como parte de su compromiso con el cuidado del medioambiente, Condesa Gin colabora con Reforestamos México para apoyar los esfuerzos de reforestación con especies nativas y contribuir a la protección de los ecosistemas biodiversos de México para las futuras generaciones.

Hoy, ese ritual ha llegado a España. Y la invitación está abierta: Condesa Gin ya está disponible en Amazon.