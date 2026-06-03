Consuelo Verdú protagoniza el segundo episodio de la La Mirada de EOI

La mirada de EOI - CEDIDA

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

EOI ha estrenado el segundo episodio de La Mirada de EOI, su videopodcast dedicado a analizar los grandes retos y oportunidades que marcan la actualidad desde la experiencia de profesionales y referentes de distintos ámbitos.

En esta nueva entrega, la protagonista es Consuelo Verdú, docente externa de EOI y especialista en inteligencia artificial, quien conversa con Vanessa Jaklitsch, directora de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de EOI en una entrevista que aborda el impacto de la tecnología desde una perspectiva tanto profesional como personal.

A lo largo del episodio, Consuelo Verdú comparte su trayectoria vinculada a EOI y reflexiona sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la forma en que trabajamos, aprendemos y nos relacionamos. La conversación explora cuestiones relacionadas con la innovación, el emprendimiento, la salud y los profundos cambios tecnológicos que están redefiniendo la sociedad actual.

Uno de los ejes centrales del diálogo es la importancia de la adaptación continua y la capacidad de reinventarse en un entorno marcado por la aceleración tecnológica. En este contexto, la entrevistada destaca el valor del aprendizaje permanente y de las competencias humanas que seguirán siendo esenciales en la era de la inteligencia artificial.

El episodio ofrece una visión cercana y reflexiva sobre los desafíos y oportunidades que plantea la transformación digital, poniendo el foco en el papel que las personas deben desempeñar para aprovechar el potencial de la tecnología de manera responsable y sostenible.

Con este nuevo capítulo, La Mirada de EOI continúa consolidándose como un espacio de conversación para compartir conocimiento, experiencias y perspectivas sobre los temas que están definiendo el presente y el futuro de la innovación.

El segundo episodio ya está disponible en el canal de YouTube de EOI.