Corvus Blanc, la nueva galería del Barrio de las Letras, presenta "Contra Tiempos"

Fundadoras de la galería Corvus Blanc: Sofia Festa, Yair Chevalier, Lucia Cugliari - CEDIDA

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ubicada en un torreón histórico del siglo XVII, Corvus Blanc exhibe una selección de pinturas que reúne a nueve artistas contemporáneos.

“Contra Tiempos” es una exposición colectiva que reúne la pintura de Carlos Arnaiz, Paola Vega, Gimena Macri, Juan Becú, Pabli Stein, Ramiro Smith Estrada, Yair Chevalier, Álvaro Borobio y María Yzaga. La propuesta destaca especialmente la participación del reconocido artista Carlos Arnaiz, una figura clave de la escena argentina, de gran prestigio y trayectoria institucional. La propuesta curatorial aborda las complejidades del presente, invitando al espectador a desacelerar frente al vértigo y la hiperconectividad digital actual para reencontrarse con la experiencia física y matérica del lienzo. En ese sentido, el texto de sala detalla:

"La aceleración contemporánea no solo ha transformado nuestros hábitos; ha alterado nuestra percepción del presente. Vivimos en un estado de estimulación permanente donde la distancia entre lo digital y lo tangible se vuelve difusa. ¿Qué es un recuerdo? ¿Dónde lo vi? En ese desvío, fragmentamos nuestra identidad, diluimos la memoria y perdemos el foco; estamos más conectados que nunca, pero extrañamente solos. Frente a este vértigo tecnológico, Contra Tiempos abre una pausa; un quiebre en la velocidad externa para ingresar en el tiempo de la pintura".

A través de este eje, los nueve artistas convocados exploran las tensiones de lo cotidiano y el peso del consumo, la contemplación de la naturaleza y la enajenación silenciosa producto de la tecnología, entre otros temas que nos atraviesan como sociedad actualmente. La exhibición continuará colgada durante todo el verano, y podrá visitarse en la galería hasta septiembre. Para celebrar la inauguración, el evento contó con el apoyo de RE Café, un proyecto de café de especialidad fundado por una argentina también en el Barrio de las Letras.

Corvus Blanc, es dirigida por las argentinas Yair Chevalier, Lucía Cugliari y Sofía Festa. Ubicada en el circuito artístico del Barrio de las Letras, la galería se encuentra en un torreón declarado patrimonio histórico del siglo XVII, dentro de un convento de clausura que aún sigue activo. El espacio, distribuido en dos niveles, conserva muros originales de 1612 que establecen un diálogo único entre la historia y la arquitectura del edificio y las prácticas contemporáneas.