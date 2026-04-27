Corvus Blanc presenta la primera exposición individual en Europa del artista Juan Becú

Exhibition Still. Works by María Noël. Cortesia Corvus Blanc - CEDIDA

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Espesura reúne un cuerpo de obra compuesto por 9 pinturas, 6 dibujos, y dos piezas de vídeo. A lo largo de más de dos décadas de trayectoria, Becú ha construido un lenguaje que oscila entre la figuración y la abstracción, lo íntimo y lo mítico. En sus obras resuenan ecos del expresionismo, la pintura barroca y el arte pop argentino, atravesados por la voluntad de repensar la pintura desde el presente. La sensualidad, el exceso y el humor funcionan como respuestas vitales frente a la asepsia de lo digital, devolviendo a la disciplina un sentido de intensidad física.

La inclusión de sus trabajos en video, como Radical Fitness (Mención Premio Braque) y La Nueva Pintura Nutricional (presentado en el MALBA), subraya la importancia del cuerpo en su proceso: un modo de pensar a través de lo físico para resistir la planicie del algoritmo digital.

Con una sólida trayectoria internacional, Becú ha exhibido de manera individual en espacios clave de Buenos Aires como el Centro Cultural Recoleta y las galerías Nora Fisch y Alberto Sendrós. Su obra ha formado parte de prestigiosas ferias y muestras colectivas en Miami (Untitled), Ecuador y España, destacando su presencia en la Pérez Collection (Espacio 23).

Reconocido con menciones en el Premio Braque y el Salón Nacional de Pintura en Argentina, su práctica se ha expandido a través de residencias en el School of Visual Arts (Nueva York) y el Vermont Studio Center.

La inauguración tendrá lugar el miércoles 29 de abril a las 19:00 horas. El evento contará con la asistencia de destacadas personalidades del ámbito local y argentino, incluyendo a Agatha Ruiz de la Prada y al periodista Josemi Rodríguez Seijo, así como a la coleccionista de arte Dominica Munro, quien ya ha adquirido una obra antes de la apertura oficial.

Corvus Blanc, galería de arte contemporáneo inaugurada recientemente en Madrid, se ubica en un torreón histórico del siglo XVII dentro de un convento de clausura aún activo en el Barrio de Las Letras. El espacio, distribuido en dos niveles, conserva muros originales de 1612 que establecen un diálogo único entre la historia y la arquitectura del edificio y las prácticas contemporáneas de Becú. En este contexto, la galería apuesta por un programa de prácticas artísticas que proponen miradas críticas frente a las complejidades del presente, fomentando el diálogo entre geografías y generaciones al ofrecer una plataforma para artistas que investigan, cuestionan y transforman.

Tras su propuesta inaugural presentada durante la semana de ARCOmadrid, Corvus Blanc consolida su proyección internacional con esta nueva muestra que explora la pintura como un territorio de resistencia. Frente a la hegemonía de lo digital y la inmaterialidad de las pantallas, la obra de Juan Becú recupera el espesor, el relieve y las capas, devolviendo al espectador una experiencia física que sólo puede ocurrir ante la presencia frente al lienzo.

Esta exposición cuenta con el apoyo de PUENTE Capital Markets y Global Growth Academy (GGA), y podrá visitarse hasta el Viernes 5 de junio en Calle Lope de Vega 18C, Madrid, de martes a viernes de 2 a 7 pm, o bajo cita previa.