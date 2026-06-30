Costa Rica.- 'Danza en el Camino', que arranca mañana, unirá creación y patrimonio en nueve localidades del Camino de Santiago

Alberto Díaz Picho (i) y Alberto Estébanez, durante la presentación del festival. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La octava edición del festival 'Danza en el Camino' unirá "cuerpo y paisaje, creación y patrimonio" en nueve localidades del Camino de Santiago Francés en Castilla y León con la representación de tres estrenos absolutos de la mano de compañías de Taiwan, Costa Rica e Italia.

El certamen es una iniciativa de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte junto a Cidanz Producciones (Ballet Contemporáneo de Burgos) que se celebrará en un total de 18 localidades emplazadas en cinco autonomías por las que pasa la Ruta Jacobea entre los días 1 y 19 de julio.

El Festival 'Danza en el Camino', en su octava convocatoria, llevará la creación coreográfica hasta 18 ciudades y municipios de Aragón, La Rioja, Castilla y León, Galicia y País Vasco.

La programación dará inicio este miércoles, 1 de julio, en Jaca (Huesca) y se prolongará hasta el 19 del mismo mes, finalizando en la ciudad de Bilbao. Castilla y León es la comunidad con mayor número de representaciones, con nueve de las 18 previstas en su conjunto: Quintanaortuño, Cardeñajimeno y Burgos capital --6, 7 y 8 de julio, respectivamente-, en la provincia de Burgos; Palencia y Villalcázar de Sirga -- 9 y 10--; y Mansilla de las Mulas, La Bañeza, León capital y Bembibre --11, 12, 13 y 14 de julio--, en la provincia de León.

En esta ocasión, los espectadores de 'Danza en el Camino' podrán disfrutar de la puesta en escena de tres piezas, creaciones inéditas de tres compañías que han compuesto sus obras tomando como inspiración los singulares valores del Camino de Santiago.

Las tres propuestas seleccionadas este año son Oeso