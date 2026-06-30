El Festival Danza en el Camino comienza con cuatro espectáculos junto a la catedral de Jaca - FESTIVAL DANZA EN EL CAMINO

JACA (HUESCA), 30 (EUROPA PRESS)

El Festival Danza en el Camino ofrece este miércoles, 1 de julio, en Jaca (Huesca) sus primeros espectáculos de 2026. Cuatro compañías de Taiwán, Costa Rica, Italia y Aragón actuarán en la plaza de la catedral de la localidad altoaragonesa a partir de las 20.00 horas.

El festival es una de las actividades culturales más importantes en torno a la Ruta Jacobea y se podrá disfrutar hasta el domingo día 5 en otras cinco poblaciones en Aragón, todas en La Jacetania, para seguir luego su recorrido por La Rioja, Castilla y León, Galicia y País Vasco.

La cita junto a la catedral de Jaca se compone de las obras 'Oeso/Miscanthus', del bailarín y coreógrafo de danza contemporánea e indígena taiwanés Taboeh a 'Oebay Tataysi'; 'Olvídame', del dúo italiano Bellanda; 'Apenas', del costarricense Adrián Arriaga en colaboración con SóLODOS; y 'Huésped', de la compañía aragonesa Peace of Mind.

ESCENARIOS MUY ESPECIALES

Todos los demás espectáculos de Danza en el Camino Aragonés son también al aire libre y en emplazamientos que destacan por su valor histórico y patrimonial.

El jueves 2 de julio, ante el hotel Canfranc Estación, se podrán ver nuevamente tres de las citadas creaciones: 'Oeso/Miscanthus', 'Olvídame' y 'Apenas'. Al día siguiente, en la plaza de la iglesia de Santa Eulalia de Berdún, están anunciadas dos obras creadas por aragoneses: 'Desmata', de Milki Lee, y 'Dobles', de María Ganzaraín y Teresa Magallón.

El 4, al mediodía en la plaza Mayor de Santa Cruz de la Serós y por la tarde a lo largo del 'Paseico' de Santa Cilia, se representarán 'Mover cenizas', de Larumbe Danza (Madrid); 'Extender como si se pudiera', de Julia Laport (Galicia); y 'Galápago', de Iván Benito (Aragón).

El domingo 5 de julio el festival se despedirá por este año de la Jacetania junto a la iglesia de San Martín de Artieda con otro espectáculo de Milki Lee, 'Zaytun: De L'azemmur'; con María Ganzaraín y Teresa Magallón y su coreografía 'Dobles'; y con Peace of Mind y 'Huésped'.

CINCO COMUNIDADES AUTÓNOMAS IMPLICADAS

El Festival Danza en el Camino no ha dejado de crecer desde su primera edición, en 2019. Se caracteriza por poner en diálogo el patrimonio histórico-artístico y natural con la danza, la música y la vanguardia escénica.

La Ruta Jacobea inspira su programación y sirve además como escenario para sus propuestas artísticas. Se desarrolla también en La Rioja, Castilla y León, Galicia y País Vasco.

El tramo aragonés del festival cuenta con la colaboración de los seis ayuntamientos de las localidades participantes y está organizado por La Cocina de Rubén Darío, una plataforma de gestión cultural impulsada por Víctor López Carbajales.

Se integra en una red dirigida por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizada por CIDANZ Producciones con la colaboración de la Junta de Castilla y León. Cuenta con el patrocinio de la Xunta de Galicia y el Centro Coreográfico Galego, a través de SóLODOS, y del Gobierno de La Rioja, además de la implicación de varias diputaciones provinciales y municipios.

Hasta el próximo 20 de julio habrá actuaciones, en total, en 22 localidades de 10 provincias españolas, tanto en emblemáticos emplazamientos, como el entorno de las catedrales de Santiago de Compostela o Burgos o el Museo Guggenheim bilbaíno, como en plazas y otros espacios al aire libre de pequeñas localidades por las que discurre el Camino de Santiago