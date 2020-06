¿Cuándo se estrena la temporada 5 de Rick y Morty?

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cuarta temporada de Rick y Morty ha llegado a su fin y los fans ya se están preguntando por la quinta entrega de la ficción. Hasta el momento han sido dos años lo que ha separado una temporada de la siguiente, sin embargo, el equipo de la producción ha cambiado de estrategia de cara a los nuevos episodios, que llegarán antes de lo esperado.

Por el momento todavía no hay una fecha de lanzamiento establecida para la temporada 5 de la serie, pero la producción ya está en marcha. Tanto es así que el co-creador Dan Harmon incluso reveló accidentalmente que la sexta temporada ya estaba en fase de escritura de guiones.

Pese a la predisposición del equipo, la pandemia de COVID-19 podría haber afectado a los planes de trabajo. Sarah Chalke, quien dobla a Beth, mencionó en una entrevista que el elenco aún no ha leído los guiones para la temporada 5. "Lo más probable es que esperemos a grabar hasta que las cosas se calmen un poco", señaló.

Estas declaraciones coincide con las de Chris Parnell, Jerry en la ficción, que también afirmó que la grabación no ha comenzado. Aún así el actor arrojó algo de esperanza. "Sabiendo que ahora tenemos que hacer 70 episodios, creo que habrá menos esperas", reveló en una entrevista con GamesRadar.

"No sé cuándo comenzaremos a grabar. He actualizado la configuración de mi casa para poder grabar las sesiones desde casa. Mientras el estudio haga algunos protocolos de seguridad... Es una situación fácil entrar a una cabina, grabar y no encontrarse con nadie", relató posteriormente a IGN.