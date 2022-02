Los músicos cubanos Chucho Valdés y Paquito D'Rivera actuarán el 23 de junio en Baluarte (Pamplona)

PAMPLONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los músicos cubanos Chucho Valdés y Paquito D'Rivera actuarán el próximo 23 de junio, a las 19.30 horas, en el Auditorio Baluarte de Pamplona. Las entradas están ya a la venta en www.baluarte.com y taquilla.

La historia de la amistad y las aventuras musicales compartidas entre el pianista y compositor, Chucho Valdés, y el saxofonista, clarinetista y compositor, Paquito D'Rivera, se remonta a más de 60 años. En las últimas décadas, sus caminos raramente se han cruzado pero ahora han lanzado un nuevo álbum, 'I Missed You Too' ('Yo también te he extrañado'), y una gira mundial conjunta 'Chucho Valdés & Paquito D'Rivera Reunion Sextet'.

En esta reunión les acompañarán Diego Urcola (trompeta y trombón de pistones), Armando Gola (contrabajo y bajo eléctrico), Dafnis Prieto (batería) y Roberto Jr. Vizcaíno (percusión). El repertorio incluye viejos éxitos, algunos de ellos ya estándares del Jazz latino, clásicos del repertorio latinoamericano, y también nuevas composiciones, ha indicado la promotora del concierto.