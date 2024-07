PAMPLONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Caribe se asoma este miércoles por la tarde a la plaza de la Compañía con el colectivo Tremendo Piquete, que propone una experiencia que combina la pasión por la música con la cultura cubana. Tras la cita con la música isleña, por la noche actúan Staples Jr. Singers, una formación clásica de góspel soul ‘made in Mississippi’.

A partir de las 20 horas, Tremendo Piquete acerca hasta el céntrico escenario pamplonés 'Sonidos de Cuba', un espectáculo de música en vivo que incluye canciones populares y tradicionales del repertorio originario de la isla. El recorrido musical pasa por el son, el bolero, la salsa, el jazz latino y la timba, "con ritmos contagiosos, armonías complejas y melodías que invitan a bailar y disfrutar del ambiente festivo". Liderados por Yosmel Lazo, Tremendo Piquete fusiona ritmos latinos con el jazz y las últimas tendencias musicales.

El grupo Tremendo Piquete surgió en 2023, de la unión de músicos navarros y cubanos, habituales en festivales de jazz y salsa, como el de Vitoria – Gasteiz, Donostiako Jazzaldia, Latinossegor o Pirineos Salsa Festival. Está integrado por Yosmel Lazo Lazo (piano), Ion Dorregarai (bajo), David Lotero (batería), Adur Lagunas (percusión), Xabier Blázquez (trombón), Eneko Anaut (saxo), David Lanz (trompeta), Yarian Yake (voz), Laura González (voz), Raul Martains (voz).

DESDE EL SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS

La música profunda del sur de Estados Unidos llega a Compañía con la formación Staples Jr. Singers, integrada por los hermanos Edward, Annie, and R.C. Brown, originarios de la pequeña ciudad de Aberdeen, en Mississippi. Los hermanos crearon el grupo cuando eran adolescentes, dándole el nombre de sus ídolos, los Staple Singers, el combo que hizo famosa a Mavis Staples junto a su padre Pop Staples. Tocaron en principio en su ciudad natal, después realizaron giras con actos regionales en el circuito góspel y llegaron a grabar un álbum de canciones gospel "centradas en el trabajo duro, el conflicto y la redención", 'When Do We Get Paid', que aglutina góspel, soul y blues. Hicieron 500 copias del álbum que vendieron entre familiares, amigos y vecinos sin demasiadas pretensiones.

Siguieron siendo Staples Jr Singers hasta la década de 1980. En 2022 se reedita uno de sus discos y los miembros de la banda fueron redescubiertos. Reciben la propuesta de editar nuevos trabajos, casi 40 años después, y se graban el Ep de 3 temas 'Tell Heaven'. En este trabajo, Edward, RC y Annie, los cantantes originales de Staples Jr., se reunieron con algunos miembros más jóvenes de la familia en una iglesia, con una versión del Bobby Womack y editan el disco 'Searching', a los 50 años de su debut. Grabado en 2023 de nuevo en West Point, Mississippi además de Nashville, Tennessee, y producido por Ahmed Gallab, también conocido como Sinkane, "este disco es toda una joya de la música góspel y tradicional", que presentan en Pamplona.