Cultura.- '1917' triunfa en los BAFTA: Lista completa de premiados

Publicado 03/02/2020 12:15:07 CET

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El filme bélico de Sam Mendes '1917' fue el gran triunfador en la 73.ª edición de los Premios BAFTA con un total de siete estatuillas, entre ellas la de mejor película y la de mejor dirección. La película española 'Klaus', escrita y dirigida por Sergio Pablos, obtuvo el galardón a mejor filme de animación.

En esta entrega de los Premios, concedidos por Academia Británica del Cine y la Televisión, Joaquin Phoenix recibió el premio a mejor actor por su interpretación en 'Joker', como ya lo obtuvo en los Globos de Oro y en los SAG Awards. Renée Zellweger se llevó el premio a mejor actriz protagonista por 'Judy', Laura Dern el de mejor actriz de reparto por 'Historia de un matrimonio' y Brad Pitt el de mejor actor de reparto por el filme de Tarantino 'Érase una vez... en Hollywood'.

'1917' fue la rotunda ganadora de la velada, ya que además de salir vencedora como mejor película y como mejor dirección, obtuvo el galardón a la mejor película británica, a mejor fotografía, a mejor diseño de producción, a mejor sonido y a mejores efectos especiales. También 'Parásitos', de Bong Joon-ho, fue una de las más premiadas llevándose la estatuilla a mejor película de habla no inglesa y mejor guión original.

'Mujercitas', de Greta Gerwig, obtuvo el BAFTA a mejor vestuario mientras que Jojo Rabbit, de Taika Waititi, lo hizo al mejor guión adaptado.

Esta es la lista completa de premiados en la 73.ª edición de los Premios BAFTA:

MEJOR PELÍCULA

'1917' de Sam Mendes

MEJOR DIRECTOR

Sam Mendes, por '1917'

MEJOR ACTOR

Joaquin Phoenix por 'Joker'

MEJOR ACTRIZ

Renée Zellweger por 'Judy'

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Brad Pitt por 'Érase una vez... en Hollywood'

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Laura Dern por 'Historia de un matrimonio'

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

'1917' de Sam Mendes

MEJOR DEBUT DE UN GUIONISTA, DIRECTOR O PRODUCTOR BRITÁNICO

'Bait' de Mark Jenkin

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

'Parásitos', de Bong Joon-ho

MEJOR DOCUMENTAL

'For Sama' de Waad al-Kateab y dward Watts

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN:

'Kaus', de Sergio Pablos

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

'Parásitos'

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

'Jojo Rabbit'

MEJOR BANDA SONORA

Hildur Gudnadóttir por 'Joker'

MEJOR FOTOGRAFÍA

Roger Deakins por '1917'

MEJOR MONTAJE

'Le Mans '66'

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

'1917'

MEJOR VESTUARIO

'Mujercitas'

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

'El escándalo (Bombshell)'

MEJOR SONIDO

'1917'

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

'1917'

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN BRITÁNICO

'Grandad was a romantic'

MEJOR CORTO BRITÁNICO

'Learning to skateboard in a warzones (if you're a girl)'

ESTRELLA EMERGENTE

Michael Ward por 'Blue Story'