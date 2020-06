Cultura.- Adam Lambert: "Cualquiera que responda a 'Black lives matter' con 'All lives matter' es un gilipollas"

Adam Lambert of Queen performs during the Fire Fight Australia bushfire relief concert at ANZ Stadium in Sydney, Sunday, February 16, 2020. (AAP Image/Joel Carrett) NO ARCHIVING

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adam Lambert ha criticado severamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien ha calificado de "una completa broma, un riesgo, un mentiroso y un cáncer".

El cantante de Queen ha hecho estos comentarios en relación a las protestas contra el racismo que están expandiéndose por multitud de ciudades estadounidenses tras la muerte de George Floyd.

"Repite conmigo: no le diré a los amigos negros cómo sentirse, protestar o llorar", ha dicho Lambert a través de una imagen en Instagram, añadiendo después reflexiones más extensas en su propia publicación.

"Estoy revisando los comentarios en esta publicación y estoy horrorizado por el puñado de comentarios ignorantes, de derecha y sordos que se convierten en argumentos negativos. Una cosa es tener una opinión, pero hay algunos de ustedes que ya no son bienvenidos en mi feed", ha remarcado.

Y todavía ha proseguido: "No estoy apoyando la violencia y la destrucción, estoy apoyando el derecho a estar enrabietado. Cuando se trata de asuntos de derechos humanos, me niego a apoyar cualquier oposición. Cualquiera que responda a 'Black lives matter' con 'All lives matter' es un gilipollas".

En otro post diferente, añadió poco después el cantante: "Deja de seguirme si no puedes soportar esto. Por favor. No eres bienvenido. Estaré bloqueando... Además, Trump es una completa broma. Que le jodan. No me importa cual sea tu partido político, pero este hombre no es un líder. Es un riesgo, un mentiroso y un cáncer para la bandera de este país".