Cultura.- Bob Dylan lanza su primera canción en 8 años: 17 minutos sobre el asesinato de JFK

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bob Dylan publica este viernes su primera canción inédita en ocho años. Se trata de 'Murder most foul', un tema de 17 minutos sobre el asesinato en 1963 del presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy.

"It was a dark day in Dallas, November '63. A day that will live on in infamy. President Kennedy was a-ridin' high. Good day to be livin' and a good day to die. Being led to the slaughter like a sacrificial lamb. He said, 'Wait a minute, boys, you know who I am?' 'Of course we do. We know who you are'. Then they blew off his head while he was still in the car, shot down like a dog in broad daylight", canta Dylan.

La canción se ha lanzado oficialmente a través de las redes sociales del artista con un mensaje en primera persona: "Saludos a mis fans y seguidores con agradecimiento por todo vuestro apoyo y lealtad durante los años. Esta es una canción inédita que grabamos tiempo atrás que podéis encontrar interesante. Permaneced a salvo, observad y que Dios os acompañe".

'Murder most foul' es un tema a lo 'spoken word' con Dylan recitando al piano y arropado por atmosféricos y cinematográficos arreglos de cuerda. En la letra hay numerosas referncias a figuras culturales de diversas décadas, sobre todo los sesenta y los setenta, como los Beatles, Charlie Parker, Patsy Cline, Woodstock, Stevie Nicks o los miembros de los Eagles Glenn Frey y Don Henley.

El último disco de estudio de Bob Dylan con canciones originales fue 'Tempest' en 2012. Desde entonces, ha publicado varios álbumes de versiones de estándares como 'Shadows in the Night' (2015), 'Fallen Angels' (2016) o 'Triplicate' (2017), al tiempo que ha seguido lanzando compilaciones de viejas y raras grabaciones.