Cultura.- Bono de U2 canta una nueva canción inspirada en la lucha contra el coronavirus

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bono ha publicado a través del perfil oficial de U2 en redes sociales una nueva canción que escribió este martes en particular para la gente de Italia -uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus-, pero también para todos los que luchan contra la enfermedad en cualquier lugar.

"Para los italianos que la inspiraron. Para los irlandeses, para CUALQUIERA que este día de San Patricio está en una situación difícil y sigue cantando. Para los médicos, enfermeras, cuidadores en primera línea, es a ti a quien cantamos", ha escrito Bono.

"Una pequeña postal desde Dublín", dice ya en el inicio del vídeo antes de empezar a interpretar al piano esta balada desde su casa: "En este día de San Patricio, un pequeño tema hecho aquí hace como una hora. Creo que se titula 'Let your love be known'".

Una de las estrofas dice: "I walk through the streets of Dublin and no one was near. Yes, I don't know you/No I didn't think I didn't care/You live so very far away/Just across the square/You can't touch, but you can sing across rooftops/Sing on the phone/Sing and promise me you won't stop/Sing your love be known".