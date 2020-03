Cultura.- Bunbury busca la luz en el oscuro laberinto mental del ser humano en su nuevo single

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

A pesar de haber pospuesto el lanzamiento de su nuevo disco, Bunbury ha mantenido lo prometido y ha compartido este miércoles un tercer avance: 'Cualquiera en su sano juicio (se habría vuelto loco por ti)'.

Antes de que todos los planes de todos se fueran al garete, la idea era que esta canción siguiera preparando el terreno después de 'Deseos de usar y tirar' y 'Hombre de acción', como anticipo de la llegada del disco el 17 de abril.

Ahora se han trastocado los planes por culpa del coronavirus, pero Bunbury ha mantenido este estreno para una canción de base electrónica, oscura e introspectiva, que acaba con un mensaje que resume todo lo anterior: "Sé donde está la salida, es hacia dentro".

El videoclip, dirigido por Jose Girl y producido por Timber Films, explora metafóricamente y con una textura cinematográfica el universo y laberinto mental del ser humano. El misterio, las dudas, la creación y las diferentes opciones, en conexión con la matriz de la que surgen las ideas.

'Posible', que así se titula este nuevo álbum de Bunbury, fue grabado en Sonic Ranch (Texas), mezclado en los estudios Westlake de Los Ángeles (California) y producido por el propio artista español con Ramón Gacías, su mano derecha y batería durante toda su carrera solista.

El sonido del disco, con pinceladas de electrónica y texturas sintetizadas, es un paso más adelante en la amplia carrera de Enrique. Con su constante inquietud y capacidad de sorpresa, no en vano, en el nuevo single canta cosas como "no me voy a quedar por aquí demasiado tiempo".