Cultura.- Bunbury desvela (casi) todos los detalles de su nuevo álbum

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Enrique Bunbury sigue poco a poco desvelando detalles de su próximo álbum de estudio, el décimo como solista, que ahora sabemos que se titulará 'Posible'.

"Los textos giran en torno a las distintas versiones de uno mismo que hemos dejado pasar y las infinitas opciones y posibilidades con las que podemos moldear nuestro futuro individual", explica el español.

Además de estos datos, Bunbury muestra la portada y la contraportada del álbum, así como los títulos de las diez canciones -divididas en dos caras a la vieja usanza- que lo integran.

La primera cara del disco tiene a 'Cualquiera en su sano juicio (Se habría vuelto loco por ti)', 'Hombre de acción', 'Deseos de usar y tirar', 'Mis posibilidades (Interstellar)', 'Las palabras'.

Por su parte, la cara-b contiene otros cinco temas: 'Arte de vanguardia', 'Mariachi sin cabeza', 'Como un millón de dólares', 'Indeciso o no' y 'Los términos de mi rendición'.

El propio Bunbury explica a través de las redes sociales que las fotografías del álbum son obra de Jose Girl y el diseño de Álvaro Pérez-Fajardo.

Tras 'Deseos de usar y tirar' como primer sencillo, el próximo 19 de febrero llegará el segundo adelanto del álbum, 'Hombre de acción', acompañado por un videoclip dirigido por Alexis Morante.

Bunbury anunció su regreso el pasado 1 de enero con otro mensaje en el que anticipaba: "Este es un disco muy importante para mí. Tremendamente personal. Creo que hay en sus surcos composiciones musicales, versos, melodías y producción que me parecen de valor. No me importa confesar abiertamente el cariño y amor que siento por esta nueva grabación, que mira al presente y a mi manera de sentir el día de hoy".

Por eso, recomendaba Bunbury escucharlo con "los odíos bien abiertos, para conocer y comprender y dejaros guiar por la emoción y la capacidad de sorpresa". "En este álbum nada es lo que parece a primera escucha y sus canciones están abiertas de par en par a lo inesperado. Deseo que los disfrutéis porque os entrego algo muy valioso para mí. Besos y abrazos para todos", terminaba.

Este próximo disco, por ahora sin fecha oficial de lanzamiento, dará continuidad a la carrera solista de Bunbury, cuyo último trabajo de estudio fue 'Expectativas' en 2017.