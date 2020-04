Cultura.- Bunbury reflexiona sobre el poder de las palabras en su hipnótico nuevo single

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Enrique Bunbury presenta 'Las palabras', cuarto adelanto de su próximo álbum, 'Posible', que verá la luz finalmente el 29 de mayo tras ser retrasado su lanzamiento por culpa de la crisis mundial del coronavirus.

Se trata de una canción hipnótica de rock sobre base con elementos electrónicos, con unas estrofas un tanto oscuras que reflexionan sobre el poder de las palabras -las que se pronuncian y las que no-, pero con un estribillo luminoso que apuntala la doble capacidad de las palabras para hacer el bien y también el mal.

"Las palabras dejarán de brotar, sin querer matar dejan heridos. No han querido faltar a la verdad y la sinceridad no va contigo. Las palabras escogen el momento, prefieren el silencio a tanto ruido. Han decidido callar y dejar a los demás seguir por su camino", canta Enrique en los primeros versos.

El estribillo es el que arroja luz y anima a despertar y escuchar el significado real de esas palabras: "Un paso primero, el otro a continuación. Hay quién prefiere continuar dormido y no tiene sentido hablar a la pared. Si, knock, knock, knock, knock, no responde usted".

'Las palabras' es el cuarto avance de 'Posible' después de 'Deseos de usar y tirar', 'Hombre de acción' y 'Cualquiera en su sano juicio (hubiera perdido la cabeza por ti)'. Canciones que ya indican que el sonido del disco, contemporáneo, con matices de electrónica y nuevas texturas, es diferente, pero personal y distintivo.

En total, serán diez nuevas canciones: 'Cualquiera en su sano juicio (Se habría vuelto loco por ti)', 'Hombre de acción', 'Deseos de usar y tirar', 'Mis posibilidades (Interstellar)', 'Las palabras', 'Arte de vanguardia', 'Mariachi sin cabeza', 'Como un millón de dólares', 'Indeciso o no' y 'Los términos de mi rendición'.

Grabado en Sonic Ranch, Texas y mezclado en Westlake, Los Angeles, California, ha sido producido por el propio Enrique Bunbury y co-producido por Ramón Gacias, su mano derecha habitual y batería desde los tiempos de 'Radical Sonora' (1997), su primer álbum solista.

GIRA DE PRESENTACIÓN

Está previsto que la correspondiente gira de presentación arranque el 2 de julio en Puebla (México). Después, tiene fechas confirmadas por América, España y varios países europeos hasta finales de noviembre (todos los detalles, en www.enriquebunbury.com).

Bunbury anunció su regreso el pasado 1 de enero con un mensaje en el que anticipaba: "Este es un disco muy importante para mí. Tremendamente personal. Creo que hay en sus surcos composiciones musicales, versos, melodías y producción que me parecen de valor. No me importa confesar abiertamente el cariño y amor que siento por esta nueva grabación, que mira al presente y a mi manera de sentir el día de hoy".

Por eso, recomendaba Bunbury escucharlo con "los odíos bien abiertos, para conocer y comprender y dejaros guiar por la emoción y la capacidad de sorpresa". "En este álbum nada es lo que parece a primera escucha y sus canciones están abiertas de par en par a lo inesperado. Deseo que los disfrutéis porque os entrego algo muy valioso para mí. Besos y abrazos para todos", terminaba.

Este próximo disco que llegará finalmente el próximo 29 de mayo dará continuidad a la carrera solista de Bunbury -quien recientemente ha descartado una reunión de su vieja banda Héroes del Silencio-, cuyo último trabajo de estudio fue 'Expectativas' en 2017.