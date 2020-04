Cultura.- Carolina Durante estrenan colaboración con Jota de Los Planetas

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

"Están siendo unos días horribles, pasando estoy lo otro / Yo no sé si es que no te das cuenta o es que te has fumado un par de porros". Podría ser una frase que cualquiera de los que permanecemos confinados en casa, con el pijama convertido en nuestra nueva piel, dijésemos a cualquier persona que notemos empanada, aislada, despreocupada, distanciada de la realidad.

Pero no hemos sido nosotros: han sido Carolina Durante quienes, en pleno desánimo general, se sacan de la manga un nuevo bombazo con el que desgañitarnos en sus conciertos. Un nuevo single tan cerca del medio tiempo space-rockero como del himno alternativo de estadio.

'La Canción Que Creo Que No Te Mereces', que se publica este viernes a través de la coalición entre Sonido Muchacho y Universal Music Spain, es lo nuevo del cuarteto madrileño, con un ilustre invitado: Jota de Los Planetas, quien canta junto a Diego Ibáñez aquello de "No estoy aquí pa sufrir", un nuevo mantra para repetirnos en nuestro día a día de encierro.

Grabada por Paco Loco en su estudio del Puerto de Santa María, mezclada por Duncan Mills (Crocodiles, The Vaccines, Florence + The Machine, Miles Kane) y masterizada por Bori Alarcón, lo nuevo de Carolina Durante resuena como una nana galáctica que aullar en el silencio de las noches de confinamiento.