Cultura.- Cats, Rambo: Last Blood y Madea lideran las nominaciones a los Razzies 2020

Publicado 08/02/2020 18:30:12 CET

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Razzies, la antítesis de los Oscar que 'premian' a las peores películas del año, han publicado quienes serán los nominados para su próxima edición. Una infame lista que en esta ocasión está liderada por 'Cats', 'Madea' y 'Rambo Last: Blood', las cuales optan a 8 de las estatuillas cada una.

Comparten el 'honor' de estar nominados los protagonistas de polémicos títulos como el reboot de 'Hellboy', David Harbour, así como los actores James Franco y John Travolta por sus papeles en 'Zeroville' y 'The Fanatic' respectivamente.

La ceremonia, que cumple con esta edición sus cuatro décadas repartiendo premios, ha continuado un año más con la tradición de revelar sus nominados un día antes de los Oscar.

Esta es la lista completa de los nominados a los Razzies de este año:

PEOR PELÍCULA

Cats

The Fanatic

The Haunting of Sharon Tate

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

PEOR ACTOR

James Franco por Zeroville

David Harbour por Hellboy (2019)

Matthew McConaughey por Serenity

Sylvester Stallone por Rambo: Last Blood

John Travolta por The Fanatic y Trading Paint

PEOR ACTRIZ

Hilary Duff por The Haunting of Sharon Tate

Anne Hathaway por The Hustle y Serenity

Francesca Hayward por Cats

Tyler Perry por A Madea Family Funeral

Rebel Wilson por The Hustle

PEOR ACTRIZ DE REPARTO

Jessica Chastain por Fénix Oscura

Cassi Davis por A Madea Family Funeral

Judi Dench por Cats

Fenessa Pineda por Rambo: First Blood

Rebel Wilson por Cats

PEOR ACTRIZ DE REPARTO

James Corden por Cats

Tyler Perry por A Madea Family Funeral

Seth Rogen por Zeroville

Bruce Willis por Glass

WORST SCREEN COMBO

Cualquier par de mediohumanos- mediogatos por Cats

Jason Derulo y su paquete castrado digitalmente por Cats

Tyler Perry y Tyler Perry (o Tyler Perry) por A Madea Family Funeral

Sylvester Stallone y su rabia de impotencia por Rambo: Last Blood

John Travolta y cualquier guion que acepta

PEOR DIRECTOR

Fred Durst por The Fanatic

James Franco por Zeroville

Adrian Grunberg por Rambo: Last Blood

Tom Hooper por Cats

Neil Marshall por Hellboy (2019)

PEOR GUION

Cats, escrita por Lee Hall y Tom Hooper

The Haunting of Sharon Tate escrita por Danial Farrands

Hellboy (2019) escrita por Andrew Cosby

A Madea Family Funeral escrita por Tyler Perry

Rambo: Last Blood escrita por Matthew Cirulnick and Sylvester Stallone

PEOR REMAKE, RIP-OFF o SECUELA

Fénix Oscura

Godzilla, Rey de los monstruos

Hellboy (2019)

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

PEOR ATENTADO CONTRA LA VIDA HUMANA Y LA PROPIEDAD PÚBLICA

Dragged Across Concrete

The Haunting of Sharon Tate

Hellboy (2019)

Joker

Rambo: Last Blood

RAZZIE DE REDENCIÓN

Eddie Murphy por Yo soy Dolemite

Keanu Reeves por John Wick 3 y Toy Story 4

Adam Sandler por Diamantes en bruto

Jennifer Lopez por Estafadoras de Wall Street

Will Smith por Aladdin