Cultura.- Chris Martin da un concierto en streaming desde su casa

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de Coldplay, Chris Martin, se ha unido a la tendencia global de dar conciertos en streaming desde su aislamiento en casa para tratar de frenar la expansión del coronavirus.

Martin hizo su actuación a través de Instagram Live, donde contó a sus fans que los cuatro miembros de Coldplay están ahora mismo atrapados en diferentes país por culpa de la pandemia.

El recital tuvo el título genérico de 'Together at Home' y duró media hora durante la cual Martin atendió peticiones de sus espectadores: 'A sky full of stars', 'Trouble' o 'Viva la vida', tanto a la guitarra como al piano según la canción.

También se animó Chris Martin a hacer una versión improvisada al piano de 'Life on Mars' de David Bowie. Todo en un ambiente de cercanía que pone su granito de arena para que no nos sintamos todos tan alejados en estos momentos.