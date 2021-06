Cultura.- Cinema Jove evidencia la inmigración ilegal a EE.UU. desde Siberia en la ópera prima rusa 'The Whaler Boy'

VALÈNCIA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinema Jove acoge este viernes, 25 de junio, el segundo pase de la ópera prima rusa 'The Whaler Boy', donde el director ruso Philipp Yuryev pone de manifiesto la inmigración ilegal a EEUU a través del estrecho de Bering.

La película, seleccionada en la competición de las Giornate degli Autori de la Mostra de Venecia, es una reflexión sobre la búsqueda del amor, la transición al mundo adulto y las dificultades del aprendizaje sentimental en un pueblo de Siberia donde sus habitantes se dedican a la caza ballenera.

Otra de las propuestas del día es el thriller familiar griego 'All The Little Pretty Horses', en la estela del cine de Roman Polanski y Michael Haneke, con el malestar de la burguesía de Atenas como telón de fondo.

Su director, Michalis Konstantatos, va generando una sensación de inquietud creciente entre la audiencia a partir de una atmósfera progresivamente enturbiada que se ha considerado la respuesta griega a 'Parásitos' (Bong Joon-ho, 2019).

CANTERA DE LA ANIMACIÓN

Como viene siendo habitual en el festival internacional de cine organizado por el Institut Valencià de Cultura, se ha programado un pase especial de los proyectos ganadores del festival de animación de la UPV Prime the Animation, dirigido a nuevos talentos internacionales. La muestra consta de competiciones a concurso de cortometrajes de estudiantes y óperas primas.

Por último, el ciclo High School prosigue con sus sesiones al aire libre, programadas en el Espai Turia, ubicado en la calle Conde de Montornés, 15. El solar se ha acondicionado para la proyección de películas ambientadas en centros de secundaria y dotado con una barra.

VENCEDORA DE LOS GOYA

Este viernes se presenta 'Las niñas' (Pilar Palomero, 2020), gran vencedora de los últimos Premios Goya, donde se alzó con los correspondientes a mejor película, guion original, dirección novel y dirección de fotografía.

La ópera prima es un retrato de la generación de las españolas de hoy dibujado a través de la educación que recibieron a principios de los noventa. "El festival ha querido darle una vuelta al espacio americano que estamos acostumbrados a ver en todo el audiovisual y visitar centros de secundaria de otros países", ha subrayado Carlos Madrid, director de Cinema Jove.