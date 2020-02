Cultura.- David Bisbal anuncia las primeras fechas de la gira 'En tus planes' en Estados Unidos y México

Publicado 21/02/2020 14:37:35 CET

Un mes después de la edición de su nuevo disco, 'En tus planes', David Bisbal anuncia las primeras fechas de la gira de presentación en Estados Unidos y México.

Una quincena de conciertos hasta el momento, con los que entre octubre y noviembre de este año recorrerá ciudades como Miami, Washington, New York, Las Vegas, Monterrey o Ciudad de México.

DAVID BISBAL GIRA EN TUS PLANES EEUU Y MÉXICO 2020

01 oct - MONTERREY Pabellón M

03 oct - CIUDAD DE MÉXICO Teatro Metropólitan

10 oct - ORLANDO, FL House of Blues

11 oct - MIAMI, FL The Fillmore Miami Beach

13 oct - ATLANTA, GA Buckhead Theatre

14 oct - WASHINGTON, DC The Fillmore Silver Spring

17 oct - NEW YORK, NY Stage 48

22 oct - CHICAGO, IL Copernicus Center

24 oct - HOUSTON, TX Arena Theatre

25 oct - DALLAS, TX Majestic Theatre

29 oct - SAN ANTONIO, TX Aztec Theatre

30 oct - McALLEN, TX Performing Arts Center

01 nov - EL PASO, TX Plaza Theatre

03 nov - LAS VEGAS, NV House of Blues

06 nov - SAN JOSE, CA National Civic Center

Estos conciertos se suman así a los ya confirmados en España y Europa y son sólo el preámbulo al futuro comunicado en las próximas semanas de nuevos shows más en España, Europa, USA, México y Latinoamérica.